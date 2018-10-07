«Ювентус» предложит контракт Рэмзи

«Ювентус» заинтересован в приобретении полузащитника «Арсенала» Аарона Рэмзи.

Как утверждает источник, в ближайшее время туринский клуб сделает предложение игроку сборной Уэльса.

По окончании сезона Рэмзи может стать свободным агентом. В услугах хавбека заинтересованы «Милан», «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».