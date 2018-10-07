«Ювентус» предложит контракт Рэмзи

Ближайшее время будет в январе 2019г. По регламенту за полгода до истечения действующего контракта можно вести переговоры с игроком. Рэмзи игрок качественный и мастеровитый и на него будет спрос со стороны топ-клубом. Но у него большие запросы по "личке", которые могут потянуть только в АПЛ.
«Ювентус» заинтересован в приобретении полузащитника «Арсенала» Аарона Рэмзи.
Как утверждает источник, в ближайшее время туринский клуб сделает предложение игроку сборной Уэльса.
По окончании сезона Рэмзи может стать свободным агентом. В услугах хавбека заинтересованы «Милан», «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».