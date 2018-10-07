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    «Ювентус» предложит контракт Рэмзи

    «Ювентус» заинтересован в приобретении полузащитника «Арсенала» Аарона Рэмзи.

    Как утверждает источник, в ближайшее время туринский клуб сделает предложение игроку сборной Уэльса.

    По окончании сезона Рэмзи может стать свободным агентом. В услугах хавбека заинтересованы «Милан», «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Calciomercato

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    07.10.2018 09:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 октября 2018, 09:54

      Ближайшее время будет в январе 2019г. По регламенту за полгода до истечения действующего контракта можно вести переговоры с игроком. Рэмзи игрок качественный и мастеровитый и на него будет спрос со стороны топ-клубом. Но у него большие запросы по "личке", которые могут потянуть только в АПЛ.

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