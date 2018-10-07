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    Какой вы футболист?

    Парфенов – о судействе в матче с «Рубином»: «Один раз рукой в штрафной ещe можно играть, но столько...»

    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов после поражения от «Рубина» (0:1) в матче 10-го тура РПЛ раскритиковал работу арбитров.

    «В начале робко очень играли, дали возможность «Рубину» забить. Отдали преимущество. Хорошие моменты не использовали. Подвела наша реализация.

    Есть вопросы только к одной компании. К судейству. Сколько раз рукой играют в штрафной? Один раз ещe можно играть, но столько...» – сказал Парфенов.

    «Урал» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    07.10.2018 06:39
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 7 октября 2018, 15:40

      Конечно Рубину в этом матче немного повезло но как говорится :"везет сильнейшим".

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 октября 2018, 08:04

      Играть руками в футболе в штрафной кроме вратаря никому нельзя ни разу, хотя многие освоили борцовские приёмы. А вот мяч попадать в руку может сколько угодно.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Рубик Докоян 7 октября 2018, 09:24

      Когда мяч в штрафной попадает в руку и меняет полет,
      то это игра рукой и назначают 11-тиметровый удар.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladimir-7 7 октября 2018, 09:32

      Игра рукой и попадание мяча в руку это две большие разницы. В первом случае нарушение правил, а во втором нет.И не надо быть одесситом, чтобы это понимать. Если напу мяч попадёт в руку, судьи всегда свистнут, если это не божья рука. А по отношении к обороняющимся игрокам два выбора пенальти или нет. Есть правила, разъяснения и рекомендации, но трактовка и понимание у всех разное. Это как с законом, закон один, но трактуют его по разному.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Рубик Докоян 7 октября 2018, 09:40

      Что касается попадания мяча в руку нападающего
      и защитника, то такого выбора у судей слышу
      впервые. В прочем, остаюсь при своем мнении.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladimir-7 7 октября 2018, 09:45

      Длительное наблюдение и большой опыт, чего и тебе рекомендую внимательно понаблюдать. Своё мнение можно отстаивать и нужно. Но мой тебе совет как старшего товарища. Предметом спора надо владеть, обладать знаниями, эрудицией и убедительной аргументацией. Иначе это просто разговор не о чём...

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Рубик Докоян 7 октября 2018, 09:59

      Сам себя не похвалишь,
      как обср...ый сидишь. Другой поговорки нет.

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      vladimir-7 > Рубик Докоян 7 октября 2018, 13:00

      Ну вот и подтверждение в неправильных наблюдениях, в игре Енисей-Спартак, защитнику Енисея
      мяч попал в руку и судья дал пенальти.

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 7 октября 2018, 07:08

      Не ну а что, в Казани хорошо волейбол развит, берут пример со спорта номер один..

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