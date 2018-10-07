Парфенов – о судействе в матче с «Рубином»: «Один раз рукой в штрафной ещe можно играть, но столько...»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов после поражения от «Рубина» (0:1) в матче 10-го тура РПЛ раскритиковал работу арбитров.

«В начале робко очень играли, дали возможность «Рубину» забить. Отдали преимущество. Хорошие моменты не использовали. Подвела наша реализация.

Есть вопросы только к одной компании. К судейству. Сколько раз рукой играют в штрафной? Один раз ещe можно играть, но столько...» – сказал Парфенов.

«Урал» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.