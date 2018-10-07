Экс-спортивный директор «Удинезе» и «Торино»: «Отставка Карреры? Вы это серьезно?»

Бывший спортивный директор «Удинезе» и «Торино» Стефано Антонелли прокомментировал информацию о возможном увольнении Массимо Карреры с поста главного тренера «Спартака».

«Отставка Карреры? Вы это серьeзно? То, чего добился Массимо в России – я не говорю о долгожданном чемпионстве, а о том, что его команда в еврокубках играет в такой атакующий футбол с 20-летними парнями в составе – дорогого стоит!

По тому же пути уже долгое году идут «Барселона» и «Аякс», привлекая своих воспитанников. Не так в мире много клубов, которые идут по такой дороге. Не могу представить ситуацию, а у меня 25-летний опыт работы в футболе, чтобы руководство клуба не радовалось этому.

Это же актив клуба, серьeзная инвестиция в будущее. Если сейчас действительно идeт речь об отставке, то это большая ошибка. За судьбу Массимо я не переживаю. Если в России его недооценят после такой качественной работы, долго без дела он точно не останется», – сказал Антонелли.

Каррера тренирует «Спартак» с августа 2016 года.