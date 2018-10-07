Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Экс-спортивный директор «Удинезе» и «Торино»: «Отставка Карреры? Вы это серьезно?»

    Бывший спортивный директор «Удинезе» и «Торино» Стефано Антонелли прокомментировал информацию о возможном увольнении Массимо Карреры с поста главного тренера «Спартака».

    «Отставка Карреры? Вы это серьeзно? То, чего добился Массимо в России – я не говорю о долгожданном чемпионстве, а о том, что его команда в еврокубках играет в такой атакующий футбол с 20-летними парнями в составе – дорогого стоит!

    По тому же пути уже долгое году идут «Барселона» и «Аякс», привлекая своих воспитанников. Не так в мире много клубов, которые идут по такой дороге. Не могу представить ситуацию, а у меня 25-летний опыт работы в футболе, чтобы руководство клуба не радовалось этому.

    Это же актив клуба, серьeзная инвестиция в будущее. Если сейчас действительно идeт речь об отставке, то это большая ошибка. За судьбу Массимо я не переживаю. Если в России его недооценят после такой качественной работы, долго без дела он точно не останется», – сказал Антонелли.

    Каррера тренирует «Спартак» с августа 2016 года.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.10.2018 06:26
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 7 октября 2018, 17:01

      Главное, что бы Федун был на стороне Карреры.
      Ведь в том, что сейчас происходит, отчасти виноват и Федун. Продажа лучшего игрока в последние дни трансферного окна и неимение времени для покупки замены, сказалась на игре Спартака.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +257

      vikrub 7 октября 2018, 16:30

      Каррера строит новый Спартак. Не мешайте ему.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 7 октября 2018, 15:32

      Сейчас лучше не делать поспешных решений и дождаться хотя бы окончания сезона. По существу строится новая команда.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 7 октября 2018, 09:34

      верно. До него мало кто в таком количестве молодежь использовал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33530

      oyabun 7 октября 2018, 06:43

      По сути верно сказал. Каррера пожалуй первый тренер в Спартаке за долгое время, который привлек так много молодежи в основной состав команды. И это неоспоримые инвестиции в будущее Спартака

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > oyabun 7 октября 2018, 08:11

      Он это сделал от безнадёги, многие старички не тянут.Но игру и результат с Вилльяреалом сделали опытные игроки.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33530

      oyabun > александр п 7 октября 2018, 09:22

      Так я ж и отметил что это инвестиции в будущее. )

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > oyabun 7 октября 2018, 13:36

      Не думаю что тренер ,висящий на волоске,всерьёз думает об инвестициях в будущее Спартака,ему бы до зимы дожить.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33530

      oyabun > александр п 7 октября 2018, 13:37

      Думаю ему поставлена конкретная задача свыше.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > oyabun 7 октября 2018, 13:48

      Тогда бы с него не спрашивали за результат,а сказали перестраивай команду,результат не важен.А этого не видно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33530

      oyabun > александр п 7 октября 2018, 15:29

      Всё именно так как вы и сказали. Результата у команды нет, но руководство с тренера не спрашивает, продолжает ему доверять. Именно потому что сами поставили задачу вводить в основу молодежь.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11