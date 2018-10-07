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    Аллегри – о матче с «Удинезе»: «Возможно, это наша лучшая игра в сезоне»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал результат матча 8-го тура Серии А против «Удинезе» (2:0).

    «Мы много работали, чтобы обеспечить себе хороший старт сезона. Матч был сложным. Возможно, это лучшая наша игра в сезоне. Мы почти ничего не позволяли «Удинезе».

    Перерыв на матчи сборных наступил вовремя. Нам нужен отдых. Каждый раз мы должны ставить новые цели, сейчас это серия сухих матчей. Если мы не будем ставить себе новые задачи, мы рискуем почивать на лаврах», – сказал Аллегри.

    «Ювентус» занимает первую строчку в турнирной таблице Серии А.

    Источник: Football Italia

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    07.10.2018 01:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 8 октября 2018, 11:55

      Не согласен . далее надо играть всё лучше и лучше

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 7 октября 2018, 09:48

      Отдых нужен сейчас всем командам.

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