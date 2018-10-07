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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адвокат Майорги обвинил полицию в утере улик по делу Роналду об изнасиловании

    Der Spiegel опубликовал новые подробности по делу с обвинениями в изнасиловании Кэтрин Майорги форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    Лесли Стовэлл, адвокат Майорги, обвинила полицию в утере улик по этому делу.

    Стовэлл выяснил, что у полиции нет показаний, которые Майорга дала в 2009 году после инцидента. Также у правоохранительных органов нет платья и белья, которые были на девушке в день встречи с Роналду и которые были переданы в полицию в качестве улик.

    Стовэлл раскритиковал органы за то, что в 2009 году они не предприняли действий против Роналду, хотя Майорга уже тогда назвала имя потенциального преступника.

    Роналду обвиняют в изнасиловании. Что об этом известно

    Источник: Spiegel

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    07.10.2018 01:33
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 7 октября 2018, 11:55

      Безплодия Роналду повезло,а то пришлось презерватив надо было хранить

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 7 октября 2018, 09:46

      А полиции какое дело до ваших трусов.

      4
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 7 октября 2018, 07:48

      Всё давно продано с аукциона

      2
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      Рейтинг: +6154

      Viper for CSKA 7 октября 2018, 07:43

      До чего докатился Шпигель. Такую ерунду публиковать. Про Бомбардир вообще молчу, тут скоро разборов игр вообще не будет, только информация о личной жизни футболистов и статьи про UFCишников и их влиянии на Анжи.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 7 октября 2018, 07:36

      Пилотку порванную потеряли?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 октября 2018, 07:32

      Она могла назвать имя потенциального подозреваемого, а не преступника. Или перевод тупой, или адвокат такая же. Эти новости для жёлтых таблоидов, а не на футбольном сайте, если вы себя таким позиционируете.

      6
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      Рейтинг: +6154

      Viper for CSKA > Рубик Докоян 7 октября 2018, 07:47

      Не, перевод норм, действительно написано "потенциального преступника".

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Viper for CSKA 7 октября 2018, 07:53

      )))Тогда второе...

      5
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 7 октября 2018, 06:09

      как говорится "нет тела, и нет дела" (в данном случае, вещдоков), а слова это пшик, решила бабло ещё раз поиметь, а увы облом...)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 7 октября 2018, 03:44

      дошло уже до абсурда,честно говоря

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 7 октября 2018, 03:11

      На нет и суда нет

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 7 октября 2018, 02:32

      Улик нет, нет и дела.

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