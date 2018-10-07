Адвокат Майорги обвинил полицию в утере улик по делу Роналду об изнасиловании

Der Spiegel опубликовал новые подробности по делу с обвинениями в изнасиловании Кэтрин Майорги форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Лесли Стовэлл, адвокат Майорги, обвинила полицию в утере улик по этому делу.

Стовэлл выяснил, что у полиции нет показаний, которые Майорга дала в 2009 году после инцидента. Также у правоохранительных органов нет платья и белья, которые были на девушке в день встречи с Роналду и которые были переданы в полицию в качестве улик.

Стовэлл раскритиковал органы за то, что в 2009 году они не предприняли действий против Роналду, хотя Майорга уже тогда назвала имя потенциального преступника.

Роналду обвиняют в изнасиловании. Что об этом известно