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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Бердыев: «Азмун забивает? На то он и нападающий. Иначе для чего он нужен?»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ против «Урала» (1:0).

    – Сердар Азмун забивает и отдает голевые передачи. Насколько важно его влияние на игру «Рубина»? И насколько важно, что он не уезжает в сборную и остается в расположении команды?

    – Насчет сборной еще неизвестно. То, что он забивает, он это и должен делать. На то он и нападающий. Иначе для чего он вообще тогда нужен?

    – Позади треть чемпионата, вы смотрите в таблицу или нет еще?

    – Нет, мы от тура к туру готовимся. В конце сезона будем смотреть таблицу.

    – Показалось, что по ходу матча у вас были какие-то замечания Азмуну.

    – Я уже сказал, что структурно неправильно стояли. Футболисты знают, как надо играть. Но иногда стараются усложнять. В конце матча мы перешли на игру 5-4-1, где нужно было закрывать только центр, а не смещаться вправо-влево, что они делали при 5-3-2.

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.10.2018 23:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 7 октября 2018, 09:33

      Вот уже и подошли к лидирующей группе. Успешной работы Бердыеву.

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD 7 октября 2018, 08:46

      А волшебник Бекиич не мытьём, так катаньем, Рубинку всё-таки наверх их *опы вытаскивает. Хоть Урал и повозил их во втором тайме, но результат на табло и место в таблице уже 4-ое !

      4
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 7 октября 2018, 08:40

      Курбан Бекиевич его открыл, в него верил, его воспитал - вот сейчас дело пойдёт!!!!!! Успехов футболисту, тренеру и Рубину!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 7 октября 2018, 03:05

      Аз нааапод высокой пробы, он всегда делает свою работу на совесть, главное, парня не испортить деньгами, как то происходило с Сычёвым, Коко(который не Кака), Глушаком и тд, примеров тому уйма.

      2
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 7 октября 2018, 01:43

      Успехов Бердыеву!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 октября 2018, 00:09

      Понимаю Курбана и других тренеров, когда им приходится отвечать на разного рода вопросы на пресс-конференции, а им больше послать хочется спрашивающих...

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