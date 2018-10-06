Бердыев: «Азмун забивает? На то он и нападающий. Иначе для чего он нужен?»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ против «Урала» (1:0).

– Сердар Азмун забивает и отдает голевые передачи. Насколько важно его влияние на игру «Рубина»? И насколько важно, что он не уезжает в сборную и остается в расположении команды?

– Насчет сборной еще неизвестно. То, что он забивает, он это и должен делать. На то он и нападающий. Иначе для чего он вообще тогда нужен?

– Позади треть чемпионата, вы смотрите в таблицу или нет еще?

– Нет, мы от тура к туру готовимся. В конце сезона будем смотреть таблицу.

– Показалось, что по ходу матча у вас были какие-то замечания Азмуну.

– Я уже сказал, что структурно неправильно стояли. Футболисты знают, как надо играть. Но иногда стараются усложнять. В конце матча мы перешли на игру 5-4-1, где нужно было закрывать только центр, а не смещаться вправо-влево, что они делали при 5-3-2.