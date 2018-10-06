Покеттино: «Тоттенхэм» в одном очке от первой строчки в АПЛ, но нам нужно прибавлять»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал результат матча 8-го тура АПЛ против «Кардиффа» (0:1).

«После «Барселоны» в среду самым важным было победить. Мы создали много моментов, но мы не убили игру.

Я рад уйти на перерыв с 18-ю очками. Мы в одном очке от первого места, но нам нужно прибавлять. Теперь у нас есть две недели до следующего матча, но расписание будет очень сложным, когда мы вернемся с перерыва», – сказал Покеттино.

«Тоттенхэм» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ с 18-ю очками. На первой строчке идет «Ливерпуль», на втором – «Челси», у обеих команд по 19 очков.