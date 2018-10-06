Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:1)

«Сделали все, чтобы сравнять и победить, но не хватило гола. Моментов создали больше, чем за все предыдущие игры.

Гулиев во многих моментах брал игру на себя, и не без оснований, это надо делать. Но Аяз иногда передерживал мяч. Тяжело играть против нас командам, но и нам не просто. Мы создали достаточно моментов не только, чтобы сравнять, но и выиграть», – сказал Карпин.

«Ростов» с 18-ю очками занимает третью строчку в турнирной таблице.