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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Карпин – после поражения от «Оренбурга»: «Моментов создали больше, чем за все предыдущие игры»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:1)

    «Сделали все, чтобы сравнять и победить, но не хватило гола. Моментов создали больше, чем за все предыдущие игры.

    Гулиев во многих моментах брал игру на себя, и не без оснований, это надо делать. Но Аяз иногда передерживал мяч. Тяжело играть против нас командам, но и нам не просто. Мы создали достаточно моментов не только, чтобы сравнять, но и выиграть», – сказал Карпин.

    «Ростов» с 18-ю очками занимает третью строчку в турнирной таблице.

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.10.2018 19:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 6 октября 2018, 21:59

      Не повезло сегодня Ростову но потенциал у команды есть. Временами показывает интересный футбол. Есть игроки с характером ,такие как Гацкан и Калачев ,их настрой передается всей команде.

      8
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 6 октября 2018, 21:10

      Да,с реализацией сегодня было напряжно.В отдельных моментах просто не повезло.Но сама игра дончан оставляет вполне приятное впечатление.Карпин и ребята на верном пути.Успеха в дальнейших играх !

      4
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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD 6 октября 2018, 19:56

      Валера, если ты будешь нагибать первую пятёрку, а середнячкам сливать, то так уж и быть прощу с закрытыми глазами ))

      8
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      Рейтинг: +1351

      15112007 6 октября 2018, 19:56

      Пересуетились ребятки

      3
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 6 октября 2018, 19:54

      Молодец Карпин, создал команду на игру которой приятно смотреть.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 октября 2018, 19:51

      Вот как мало любить женщин, надо ещё пользоваться взаимностью. Так и в футболе, мало создавать моменты, надо ещё уметь их реализовывать...

      8
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      Рейтинг: +3862

      minaev23 > Рубик Докоян 6 октября 2018, 20:04

      Вы уважаемый правы на 100%!!!!!!! И так мощно и в точку!!!!

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > minaev23 6 октября 2018, 20:07

      ))) Дано живу и много видел, что-то и сам знаю в этой жизни...

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