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    Какой вы футболист?

    Нету: «Я бы не сбрасывал «Спартак» и «Локомотив» со счетов»

    Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился мнением о претендентах на чемпионство в РПЛ.

    – «Спартак» и «Локомотив» испытывают определенные проблемы, в ЦСКА летом произошли большие перемены. Получается, главный конкурент «Зенита» в борьбе за золото – «Краснодар»?

    – Чемпионат России – очень конкурентный. Со всеми московскими командами сложно играть, «Ростов» отлично начал сезон и показывает сильный футбол. «Краснодар» – одна из тех команд, которая уже довольно давно входит в число лидеров. У них группа сильных игроков — там хороший сплав россиян и иностранцев.

    Мне кажется, на титул сейчас претендует каждая из этих команд, никого не стоит игнорировать. «Краснодар» – одна из них, но я бы не сбрасывал со счетов ни «Спартак», ни «Локомотив».

    Часто в российском чемпионате команда может не очень хорошо стартовать, а потом после зимней паузы преобразиться. В результате после перерыва ситуация меняется и борьба обостряется.

    Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит» с 22 очками, вторым идет «Краснодар» с 19-ю очками, третьим – «Ростов» с 18-ю очками. На четвертом месте находится ЦСКА с 16-ю очками, на пятом – «Спартак» с 15-ю очками.

    Источник: ФАН

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    06.10.2018 19:12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4076

      raritet 7 октября 2018, 14:51

      если сбросить нескольких не обучаемых игроков Зенита, тогда было бы неважно кого сбрасывать со счетов , а кого нет. Вот и покажи на что ты способен в борьбе с быками. А то говорить ничего не значащие слова каждый готов, а на поле не играют , а смотрят футбол...

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 7 октября 2018, 10:50

      никто и не сбрасывает

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 7 октября 2018, 04:09

      Конечно будет борьба -- да пусть победит сильнейший !!!

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 7 октября 2018, 00:04

      Знаю я одну команду, которая в октябре преображается.

      1
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 6 октября 2018, 21:49

      Борьба уже завязалась нешуточная ,как в верху так и в низу турнирной таблицы.

      5
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      Рейтинг: +4934

      polt 6 октября 2018, 21:43

      Зенит частенько отличается пижонским настроем на игру. Анжи сбросили со счетов, можно было.

      2
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 6 октября 2018, 20:58

      Зенит точно можно сбросить

      -1
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      Рейтинг: +1426

      VSt 6 октября 2018, 20:57

      Конечно, никого нельзя "сбрасывать". Всё еще только начинается.

      3
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      Рейтинг: +67523

      portero 6 октября 2018, 20:46

      завтра Нету будем глядеть на него и на что он способен,
      Зенит Краснодар надеюсь увидеть веселую игру .
      , под крышей наверное будет игра,

      2
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 6 октября 2018, 19:30

      Очки по весне посчитаем.

      4
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