Нету: «Я бы не сбрасывал «Спартак» и «Локомотив» со счетов»

Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился мнением о претендентах на чемпионство в РПЛ.

– «Спартак» и «Локомотив» испытывают определенные проблемы, в ЦСКА летом произошли большие перемены. Получается, главный конкурент «Зенита» в борьбе за золото – «Краснодар»?

– Чемпионат России – очень конкурентный. Со всеми московскими командами сложно играть, «Ростов» отлично начал сезон и показывает сильный футбол. «Краснодар» – одна из тех команд, которая уже довольно давно входит в число лидеров. У них группа сильных игроков — там хороший сплав россиян и иностранцев.

Мне кажется, на титул сейчас претендует каждая из этих команд, никого не стоит игнорировать. «Краснодар» – одна из них, но я бы не сбрасывал со счетов ни «Спартак», ни «Локомотив».

Часто в российском чемпионате команда может не очень хорошо стартовать, а потом после зимней паузы преобразиться. В результате после перерыва ситуация меняется и борьба обостряется.

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит» с 22 очками, вторым идет «Краснодар» с 19-ю очками, третьим – «Ростов» с 18-ю очками. На четвертом месте находится ЦСКА с 16-ю очками, на пятом – «Спартак» с 15-ю очками.