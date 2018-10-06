Газзаев: «Мы все должны болеть за Хабиба»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от боя UFC между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.

«Мы все должны болеть за то, чтобы Хабиб победил. Буду болеть за него, очень хочу увидеть его победу.

Это российский спортсмен, поэтому я буду переживать за него. Думаю, вся страна будет за него болеть. Уверен, Хабиб победит.

У них с Конором разные стили ведения борьбы. У Конора ударный стиль, а Хабиб проповедует борьбу. Я буду болеть за Нурмагомедова. Не сомневаюсь в его победе», – сказал Газзаев.

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