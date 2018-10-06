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    Какой вы футболист?

    Газзаев: «Мы все должны болеть за Хабиба»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от боя UFC между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.

    «Мы все должны болеть за то, чтобы Хабиб победил. Буду болеть за него, очень хочу увидеть его победу.

    Это российский спортсмен, поэтому я буду переживать за него. Думаю, вся страна будет за него болеть. Уверен, Хабиб победит.

    У них с Конором разные стили ведения борьбы. У Конора ударный стиль, а Хабиб проповедует борьбу. Я буду болеть за Нурмагомедова. Не сомневаюсь в его победе», – сказал Газзаев.

    Главные бойцы в истории UFC связаны с «МЮ» и «Анжи»

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.10.2018 18:02
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 7 октября 2018, 00:15

      я буду молится за Хабиба

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 7 октября 2018, 00:02

      Про кого это он?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      Игорь В 6 октября 2018, 23:10

      Опять должны?? Да хер вам!! За Грегора!!!!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      vavanze 6 октября 2018, 22:28

      Само имя Хабиб отталкивает

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +142

      vavanze 6 октября 2018, 22:24

      За всех не говори усатый х е р. Я за Конора

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 6 октября 2018, 21:43

      Конор победит этого шайтана

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      minority 6 октября 2018, 21:12

      Должны?! Нет, это вы господин, пёс-коррупционер должны вернуть народу Осетии ФК «Алания», причём за свой счёт. А уж потом вяколку развивать за всех россиян

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 6 октября 2018, 21:12

      Лучше футбол посмотреть или хоккей но не это.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1702

      altezzik > zigbert 6 октября 2018, 22:02

      Футбол обязательно. Но хакей то почему?

      0
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 6 октября 2018, 19:58

      Хочу, чтобы Господь Бог Хабиба охранял, чтобы Святой Георгий Хабибу помогал и хранил Хабиба Николай Чудотворец.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 6 октября 2018, 19:47

      А я буду за Волкова болеть.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4436

      ЮНик > altezzik 6 октября 2018, 20:30

      А я буду спать. А проснувшись, буду смотреть матч "Енисей" - "Спартак"

      1
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      Рейтинг: +1702

      altezzik > ЮНик 6 октября 2018, 20:41

      У меня день будет.

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