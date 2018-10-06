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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Егоров встретится с защитником «Томи», который назвал судью безбожным человеком

    Матч 15-го тура ФНЛ «Томь»«Сибирь» с рабочим визитом посетят президент лиги Игорь Ефремов и глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

    Последний ранее заявлял о намерении встретиться с защитником «Томи» Дмитрием Тихим, который после предыдущего матча во Владивостоке резко высказался об арбитре Игоре Низовцеве, перед выходом на поле срезавшим у него с запястья православную нить.

    Тихий назвал судью «безбожным человеком». Егоров вступился за Низовцева, сказав, что высказывания футболиста «Томи» можно расценивать как разжигание розни на религиозной почве.

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.10.2018 11:37
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 6 октября 2018, 23:02

      Да всегда запрещали браслеты,цепи и кольца!Даже когда я играл !Не футболист а свинья ни слова больше!

      1
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 6 октября 2018, 15:24

      Правила конечно нужно соблюдать, но Егоров просто поражает своей тупостью.

      -1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 октября 2018, 12:19

      Отче наш 40 раз вместе прочитают и придут к миру и согласию...

      2
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 6 октября 2018, 12:07

      Идиоты

      1
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 6 октября 2018, 12:01

      Достали уже с этой нитью! Правила одни для всех и пофиг!!!

      7
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 6 октября 2018, 11:49

      Красная нить ничего общего с православием не имеет! Некоторые священники считают её, вообще, знаком Сатаны. Для обычного человека - это обычное суеверие, которое, кстати, не вяжется с православием. Носят такую нить и приверженцы Каббалы. Так что, извините, но не надо тут о православии распространяться.

      5
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 6 октября 2018, 11:49

      Как бы по итогам встречи наш басм... гуманный суд не закрыл Егорова на год от имени нашего светского государства.

      5
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      Рейтинг: +434

      ssspartak 6 октября 2018, 11:47

      сутуация высосонная из пальца, футбольным чиновникам заняться нечем

      1
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      Рейтинг: +3414

      AZ 6 октября 2018, 11:40

      махач намечается

      3
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 > AZ 6 октября 2018, 12:00

      ХАХАХА!!!

      2
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