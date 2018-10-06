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  • Егоров встретится с защитником «Томи», который назвал судью безбожным человеком

Егоров встретится с защитником «Томи», который назвал судью безбожным человеком

6 октября 2018, 11:37
10

Матч 15-го тура ФНЛ «Томь»«Сибирь» с рабочим визитом посетят президент лиги Игорь Ефремов и глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

Последний ранее заявлял о намерении встретиться с защитником «Томи» Дмитрием Тихим, который после предыдущего матча во Владивостоке резко высказался об арбитре Игоре Низовцеве, перед выходом на поле срезавшим у него с запястья православную нить.

Тихий назвал судью «безбожным человеком». Егоров вступился за Низовцева, сказав, что высказывания футболиста «Томи» можно расценивать как разжигание розни на религиозной почве.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ Томь Егоров Александр
Комментарии (10)
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AZ
1538815257
махач намечается
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ssspartak
1538815626
сутуация высосонная из пальца, футбольным чиновникам заняться нечем
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Eddyson
1538815742
Как бы по итогам встречи наш басм... гуманный суд не закрыл Егорова на год от имени нашего светского государства.
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multiscan
1538815764
Красная нить ничего общего с православием не имеет! Некоторые священники считают её, вообще, знаком Сатаны. Для обычного человека - это обычное суеверие, которое, кстати, не вяжется с православием. Носят такую нить и приверженцы Каббалы. Так что, извините, но не надо тут о православии распространяться.
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LIO1987
1538816470
Достали уже с этой нитью! Правила одни для всех и пофиг!!!
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ALEX ML
1538816862
Идиоты
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Рубик Докоян
1538817565
Отче наш 40 раз вместе прочитают и придут к миру и согласию...
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Антибиотик
1538828640
Правила конечно нужно соблюдать, но Егоров просто поражает своей тупостью.
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ДяДь ПашА
1538856166
Да всегда запрещали браслеты,цепи и кольца!Даже когда я играл !Не футболист а свинья ни слова больше!
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