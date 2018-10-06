Егоров встретится с защитником «Томи», который назвал судью безбожным человеком

Матч 15-го тура ФНЛ «Томь» – «Сибирь» с рабочим визитом посетят президент лиги Игорь Ефремов и глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

Последний ранее заявлял о намерении встретиться с защитником «Томи» Дмитрием Тихим, который после предыдущего матча во Владивостоке резко высказался об арбитре Игоре Низовцеве, перед выходом на поле срезавшим у него с запястья православную нить.

Тихий назвал судью «безбожным человеком». Егоров вступился за Низовцева, сказав, что высказывания футболиста «Томи» можно расценивать как разжигание розни на религиозной почве.