Костадинов и Игбун отличились в матче «Арсенал» – «Уфа»

В этой игре было много борьбы, много стыков, игроки получали травмы, но при этом, назвать её скучной вряд ли можно.
Арсенал владел преимуществом и наседал, могли и забить, а уфимцы редко атаковали и грамотно защищались.
До перерыва, в компенсированное время, очень повезло уфимцам.
Они сумели выжать максимум из отведённого судьёй компенсированного времени.
Забили пресловутый гол "в раздевалку".
+2 мин. компенсированного. Забивает Г-О-Л Игбун!!!
Уфа выходит вперёд, ведя в счёте 0:1!
Ну, какой же красивый гол в раздевалку тулякам забил Слай!
Получил Игбун мяч на левом углу тульской штрафной, от вышедшего на замену Алиева.
Далее, финтом обведя соперника, и подработав себе мяч для удара, пробил Слай по дуге в дальнюю от себя правую девятку в самый угол с касанием правой стойки!
По весьма закрученной дуге, мяч минует Нигматуллина, который тут даже и не дёрнулся и залетает в ворота туляков!
Гол КРАСОТИЩА!
Посмотрите повтор гола!
Есть на что посмотреть и ЗАЦЕНИТЬ.
Браво, Слай! Какой красава!
Теперь же, хочешь не хочешь, а тулякам, во втором тайме, придётся раскрываться и искать счастье у чужих ворот, да как бы самим ещё не пропустить.
Туляки не пропустили, но сами забили и сравняли счёт в матче 1:1.
Арсенальцы, как ни старались развить успех, но забить больше не смогли, а Уфа защищалась и не пропустила.
Очень уфимцев выручал вратарь Беленов и игра завершилась в ничью.
***
Оцените замены поизведённые тренерами команд.
12 мин. Вынужденная замена в составе "Арсенала".
Вместо Берхамова, получившего травму, на поле экстренно выбегает Георгий Костадинов.
Во втором тайме он забьёт гол в ворота Уфы.
45 мин. Следует ещё одна вынужденная замена в рамках нашего матча.
Вместо, получившего травму, уфимца Кротова на поле выбегает Азер Алиев, который отдаст голевой пас уфимцу Игбуну.
58 мин. Новая вынужденная замена в матче состоялась.
Вместо арсенальца Кангвы, получившего травму, на поле вышел Сергей Ткачёв, который поучаствовал в голевой атаке туляков.
70 мин. Г-О-Л!!! Забил Костадинов, который вышел на замену в первом тайме! 1:1!
Сравнивают таки счёт хозяева поля!
Выстрелил у них чуть ранее с дальней дистанции МОЩНО так, как это он умеет, Сергей Ткачёв.
После чего отразил сильный удар Беленов и прямо перед собой!
Первым же тут на подбор поспел другой игрок, вышедший на замену, болгарин Костадинов, который, ударом головой, забивает гол уфимцам!
И хотя, уфимцы забили первыми, но по игре они приобрели очко.
Туляки не сумели реализовать свои моменты, не дожали Уфу и не сумели победить на своём поле.
Команды, соседи по турнирной таблице, по-братски поделили очки.
С чем мы их и поздравляем.
Завершился матч десятого тура РПЛ между «Арсеналом» и «Уфой» (1:1). Предлагаем вашему вниманию все голы встречи.
0:1 – Игбун, 45+2
Арсенал – Уфа. 0:1. Сильвестр Игбун, Российская Премьер-Лига, 10 тур 05.10.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.
1:1 – Костадинов, 70
Арсенал – Уфа. 1:1. Георги Костадинов, Российская Премьер-Лига, 10 тур 05.10.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.