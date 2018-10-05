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    Костадинов и Игбун отличились в матче «Арсенал» – «Уфа»

    Завершился матч десятого тура РПЛ между «Арсеналом» и «Уфой» (1:1). Предлагаем вашему вниманию все голы встречи.

    0:1 – Игбун, 45+2

    Арсенал – Уфа. 0:1. Сильвестр Игбун, Российская Премьер-Лига, 10 тур 05.10.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

    1:1 – Костадинов, 70

    Арсенал – Уфа. 1:1. Георги Костадинов, Российская Премьер-Лига, 10 тур 05.10.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

    Источник: rutube.ru

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    05.10.2018 21:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 5 октября 2018, 23:05

      В этой игре было много борьбы, много стыков, игроки получали травмы, но при этом, назвать её скучной вряд ли можно.
      Арсенал владел преимуществом и наседал, могли и забить, а уфимцы редко атаковали и грамотно защищались.
      До перерыва, в компенсированное время, очень повезло уфимцам.
      Они сумели выжать максимум из отведённого судьёй компенсированного времени.
      Забили пресловутый гол "в раздевалку".
      +2 мин. компенсированного. Забивает Г-О-Л Игбун!!!
      Уфа выходит вперёд, ведя в счёте 0:1!
      Ну, какой же красивый гол в раздевалку тулякам забил Слай!
      Получил Игбун мяч на левом углу тульской штрафной, от вышедшего на замену Алиева.
      Далее, финтом обведя соперника, и подработав себе мяч для удара, пробил Слай по дуге в дальнюю от себя правую девятку в самый угол с касанием правой стойки!
      По весьма закрученной дуге, мяч минует Нигматуллина, который тут даже и не дёрнулся и залетает в ворота туляков!
      Гол КРАСОТИЩА!
      Посмотрите повтор гола!
      Есть на что посмотреть и ЗАЦЕНИТЬ.
      Браво, Слай! Какой красава!
      Теперь же, хочешь не хочешь, а тулякам, во втором тайме, придётся раскрываться и искать счастье у чужих ворот, да как бы самим ещё не пропустить.
      Туляки не пропустили, но сами забили и сравняли счёт в матче 1:1.
      Арсенальцы, как ни старались развить успех, но забить больше не смогли, а Уфа защищалась и не пропустила.
      Очень уфимцев выручал вратарь Беленов и игра завершилась в ничью.
      ***
      Оцените замены поизведённые тренерами команд.
      12 мин. Вынужденная замена в составе "Арсенала".
      Вместо Берхамова, получившего травму, на поле экстренно выбегает Георгий Костадинов.
      Во втором тайме он забьёт гол в ворота Уфы.
      45 мин. Следует ещё одна вынужденная замена в рамках нашего матча.
      Вместо, получившего травму, уфимца Кротова на поле выбегает Азер Алиев, который отдаст голевой пас уфимцу Игбуну.
      58 мин. Новая вынужденная замена в матче состоялась.
      Вместо арсенальца Кангвы, получившего травму, на поле вышел Сергей Ткачёв, который поучаствовал в голевой атаке туляков.
      70 мин. Г-О-Л!!! Забил Костадинов, который вышел на замену в первом тайме! 1:1!
      Сравнивают таки счёт хозяева поля!
      Выстрелил у них чуть ранее с дальней дистанции МОЩНО так, как это он умеет, Сергей Ткачёв.
      После чего отразил сильный удар Беленов и прямо перед собой!
      Первым же тут на подбор поспел другой игрок, вышедший на замену, болгарин Костадинов, который, ударом головой, забивает гол уфимцам!
      И хотя, уфимцы забили первыми, но по игре они приобрели очко.
      Туляки не сумели реализовать свои моменты, не дожали Уфу и не сумели победить на своём поле.
      Команды, соседи по турнирной таблице, по-братски поделили очки.
      С чем мы их и поздравляем.

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      Рейтинг: +399

      kella 5 октября 2018, 21:16

      Я так не договаривался!

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 5 октября 2018, 21:10

      Уже 1-1 тормоза

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      Рейтинг: +8899

      vladik12 > Skull_Boy 5 октября 2018, 21:19

      Че, футбольный эксперт шоле?

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Skull_Boy 5 октября 2018, 21:26

      причем время кончилось

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vladik12 5 октября 2018, 21:26

      Счет 1:1 и он прав.

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      Рейтинг: +8899

      vladik12 > vladimir-7 5 октября 2018, 21:27

      Это никому не интересно.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vladik12 5 октября 2018, 21:30

      Ну и не читай, тем более матч завершен.

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      Рейтинг: +8899

      vladik12 > vladimir-7 5 октября 2018, 21:38

      Че разговорился-то?)

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