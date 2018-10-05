Божович – рекордсмен среди тренеров-иностранцев по количеству клубов РПЛ в карьере

Ранее «Бомбардир» писал, что «Крылья Советов» назначили на пост главного тренера Миодрага Божовича. Это седьмой клуб для черногорца по ходу карьеры в российском высшем дивизионе.

Таким образом, специалист является рекордсменом по этому показателю. Только один его коллега работал с семью клубами высшего дивизиона России – Сергей Павлов.

Самарцы сейчас идут в зоне прямого вылета.

Божович снова в РПЛ. Он не может без России