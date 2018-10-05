Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Божович – рекордсмен среди тренеров-иностранцев по количеству клубов РПЛ в карьере

    Ранее «Бомбардир» писал, что «Крылья Советов» назначили на пост главного тренера Миодрага Божовича. Это седьмой клуб для черногорца по ходу карьеры в российском высшем дивизионе.

    Таким образом, специалист является рекордсменом по этому показателю. Только один его коллега работал с семью клубами высшего дивизиона России – Сергей Павлов.

    Самарцы сейчас идут в зоне прямого вылета.

    Божович снова в РПЛ. Он не может без России

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2018 19:39
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 6 октября 2018, 00:08

      По-русски хорошо говорит. Для тренера иностранца это качество - большая редкость.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +339

      babenko1977 5 октября 2018, 20:20

      Хороший авторитет в России заработал

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11