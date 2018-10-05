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  • Влашич: «Болельщики в соцсетях предлагают скинуться на мой трансфер? Это сумасшедшая идея!»

Влашич: «Болельщики в соцсетях предлагают скинуться на мой трансфер? Это сумасшедшая идея!»

5 октября 2018, 11:23
18

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал идею болельщиков столичного клуба собрать деньги на трансфер футболиста из «Эвертона».

«Болельщики в соцсетях предлагают скинуться на мой трансфер? Это сумасшедшая идея! Очень люблю наших болельщиков.

Я думаю, что это пока не обязательно делать. Еще слишком рано говорить о чем-то, сезон только стартовал.

Что нужно сделать, чтобы мой трансфер состоялся? Я не знаю, что нужно сделать. Это дело клубов. Если спрашиваете меня – я очень счастлив в ЦСКА, меня отлично приняли в клубе и игроки, и руководство, и фанаты. Сейчас ЦСКА – мой дом.

Но еще раз повторюсь, что говорить о чем-то еще слишком рано. Я сосредоточен только на том, чтобы показывать свою лучшую игру в матчах за красно-синих», – сказал Влашич.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел шесть матчей в Премьер-лиге, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Эвертон Влашич Никола
Комментарии (18)
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bset
1538727942
Все зависит от твоего желания, Никола. Если захочешь обратно в Европу, мы ничего не сделаем. Если захочешь остаться, возможность всегда найдется. Тебе всего 21 год. Если 2-3 сезона за нас поиграешь, можно еще раз попробовать в серьезный клуб съездить.
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Stavropolets
1538728218
Будешь играть и будет желание остаться в клубе, и тогда узнаем итог
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Ruryu
1538728556
Лишь бы,не сломали парня...
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Mazai-NN
1538732601
Игрок качественный. будет хорошо если он поиграет в России несколько сезонов.
Ответить
KOLBIS
1538734679
Сбор средств начался!!! Моя карта 4195 3100 0158 7740 в комментах пишем за Влашича,готовы присоединиться?)))))) Это шутка,а то еще киданет кто!!!)))...
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Аристократ Олжик
1538734728
даааа, это будет неч-то . . . если болельщики соберут деньги, на покупку игрока
Ответить
ivanthebest
1538739239
Не знаю чего Гинер жмётся, по его заявлениям клуб потратил в летнее ТО на всю эту группу игроков около 10 лямов всего-то, от продажи Головина в закромах имеется 20 лямов евро, большую часть можно спокойно за Влашича отдавать, правда не факт что жид согласится на это, да и Эвертон не будет наверное за копейки отдавать ставший столь ценным актив.
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_Kesh_Suntar_
1538739358
Да ему тут комфортно конечно! Атмосфера никто не давит, конкуренции нет и не АПЛ котором неделю играешь 3 матча!
Ответить
Dr Metal
1538747702
Да он намного интереснее Головина
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zigbert
1538819734
Выкупить Влашича конечно можно ,но тут все будет зависеть от его самого.
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