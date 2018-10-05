Влашич: «Болельщики в соцсетях предлагают скинуться на мой трансфер? Это сумасшедшая идея!»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал идею болельщиков столичного клуба собрать деньги на трансфер футболиста из «Эвертона».

«Болельщики в соцсетях предлагают скинуться на мой трансфер? Это сумасшедшая идея! Очень люблю наших болельщиков.

Я думаю, что это пока не обязательно делать. Еще слишком рано говорить о чем-то, сезон только стартовал.

Что нужно сделать, чтобы мой трансфер состоялся? Я не знаю, что нужно сделать. Это дело клубов. Если спрашиваете меня – я очень счастлив в ЦСКА, меня отлично приняли в клубе и игроки, и руководство, и фанаты. Сейчас ЦСКА – мой дом.

Но еще раз повторюсь, что говорить о чем-то еще слишком рано. Я сосредоточен только на том, чтобы показывать свою лучшую игру в матчах за красно-синих», – сказал Влашич.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел шесть матчей в Премьер-лиге, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.