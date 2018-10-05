Влашич: «Болельщики в соцсетях предлагают скинуться на мой трансфер? Это сумасшедшая идея!»

Выкупить Влашича конечно можно ,но тут все будет зависеть от его самого.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал идею болельщиков столичного клуба собрать деньги на трансфер футболиста из «Эвертона».
«Болельщики в соцсетях предлагают скинуться на мой трансфер? Это сумасшедшая идея! Очень люблю наших болельщиков.
Я думаю, что это пока не обязательно делать. Еще слишком рано говорить о чем-то, сезон только стартовал.
Что нужно сделать, чтобы мой трансфер состоялся? Я не знаю, что нужно сделать. Это дело клубов. Если спрашиваете меня – я очень счастлив в ЦСКА, меня отлично приняли в клубе и игроки, и руководство, и фанаты. Сейчас ЦСКА – мой дом.
Но еще раз повторюсь, что говорить о чем-то еще слишком рано. Я сосредоточен только на том, чтобы показывать свою лучшую игру в матчах за красно-синих», – сказал Влашич.
В текущем сезоне 21-летний футболист провел шесть матчей в Премьер-лиге, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.