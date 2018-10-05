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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Влашич: «Болельщики в соцсетях предлагают скинуться на мой трансфер? Это сумасшедшая идея!»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал идею болельщиков столичного клуба собрать деньги на трансфер футболиста из «Эвертона».

    «Болельщики в соцсетях предлагают скинуться на мой трансфер? Это сумасшедшая идея! Очень люблю наших болельщиков.

    Я думаю, что это пока не обязательно делать. Еще слишком рано говорить о чем-то, сезон только стартовал.

    Что нужно сделать, чтобы мой трансфер состоялся? Я не знаю, что нужно сделать. Это дело клубов. Если спрашиваете меня – я очень счастлив в ЦСКА, меня отлично приняли в клубе и игроки, и руководство, и фанаты. Сейчас ЦСКА – мой дом.

    Но еще раз повторюсь, что говорить о чем-то еще слишком рано. Я сосредоточен только на том, чтобы показывать свою лучшую игру в матчах за красно-синих», – сказал Влашич.

    В текущем сезоне 21-летний футболист провел шесть матчей в Премьер-лиге, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Sport24

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    05.10.2018 11:23
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 12:55

      Выкупить Влашича конечно можно ,но тут все будет зависеть от его самого.

      3
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      Рейтинг: +695

      fan-man 5 октября 2018, 16:55

      Да он намного интереснее Головина

      1
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 5 октября 2018, 14:35

      Да ему тут комфортно конечно! Атмосфера никто не давит, конкуренции нет и не АПЛ котором неделю играешь 3 матча!

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 октября 2018, 14:33

      Не знаю чего Гинер жмётся, по его заявлениям клуб потратил в летнее ТО на всю эту группу игроков около 10 лямов всего-то, от продажи Головина в закромах имеется 20 лямов евро, большую часть можно спокойно за Влашича отдавать, правда не факт что жид согласится на это, да и Эвертон не будет наверное за копейки отдавать ставший столь ценным актив.

      2
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 5 октября 2018, 13:18

      даааа, это будет неч-то . . . если болельщики соберут деньги, на покупку игрока

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      Рейтинг: +468

      LIO1987 > Аристократ Олжик 5 октября 2018, 18:23

      И это будет первый раз в истории прикинь как классно!!!

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 октября 2018, 13:17

      Сбор средств начался!!! Моя карта 4195 3100 0158 7740 в комментах пишем за Влашича,готовы присоединиться?)))))) Это шутка,а то еще киданет кто!!!)))...

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 5 октября 2018, 13:02

      Ребят ну Еврея есть папу серебряных, припрятанных для "особых случаев", если этот тот самый "особый случай" Гинер сможет себе позволить купить его) Но пока как верно заметил Никола "слишком рано".

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 октября 2018, 12:53

      команда наша только обороты берет,потенциал немаленький... будем рады тебе всегда

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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 5 октября 2018, 12:43

      Игрок качественный. будет хорошо если он поиграет в России несколько сезонов.

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      Рейтинг: +187

      maxpav 5 октября 2018, 11:48

      "... это пока не обязательно делать. " Определяющее слово ПОКА!!! Готов внести свою лепту, когда сбор начнется!

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      Рейтинг: +468

      LIO1987 > maxpav 5 октября 2018, 18:24

      Абсолютно согласен-обязательно подпишусь!!!

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