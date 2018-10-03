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    Лига чемпионов. «Локомотив» примет «Шальке-04» в Москве

    В среду, 3 октября, продолжатся матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В Москве «Локомотив» на своем поле будет принимать «Шальке-04». Обе команды неудачно начали турнир, поэтому зрители вправе ждать интересного матча на «РЖД-Арене».

    «Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию матча «Локомотив» – «Шальке-04». Начало в 19:55 по московскому времени, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2018 18:45
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 октября 2018, 19:35

      Может в этой игре "Локо" прорвёт, если не с игрой ожидаемой то хотя бы результатом порадует.

      4
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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 3 октября 2018, 19:31

      Сегодня поддержим Локо!!!!!!Раскатайте немчуру.......

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 3 октября 2018, 19:08

      На колени немцев !

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 октября 2018, 19:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Локомотив - Шальке - Ноль Четыре

      -4
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      Рейтинг: +100907

      zigbert 3 октября 2018, 15:41

      Покажите что чемпионами стали не зря. Удачи.

      5
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 3 октября 2018, 11:04

      Только ЛОКО!!! Только победа!!! С нами бог!!!

      8
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 3 октября 2018, 10:46

      Вперед, вперед, вперед Локомотив Москва!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 3 октября 2018, 09:04

      Удачи Локо

      1
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 3 октября 2018, 08:19

      Нужно побеждать

      3
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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD 3 октября 2018, 08:18

      Что Шальке, что Локомотив в своих чемпионатах уверенно нащупывают дно, но всё равно поставил на победу Локо с ТБ ))
      Мож хоть дома уважат болельщиков и побегают, а не походят ....

      5
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