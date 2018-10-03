Лига чемпионов. «Локомотив» примет «Шальке-04» в Москве

В среду, 3 октября, продолжатся матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В Москве «Локомотив» на своем поле будет принимать «Шальке-04». Обе команды неудачно начали турнир, поэтому зрители вправе ждать интересного матча на «РЖД-Арене».

«Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию матча «Локомотив» – «Шальке-04». Начало в 19:55 по московскому времени, не пропустите!

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