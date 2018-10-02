Лига чемпионов. «Шахтер» вел в два мяча против «Лиона», но сыграл вничью

Состоялся матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лионом» и «Шахтером». Украинцы вели в счете в два мяча, но сохранить преимущество не сумели. Французы добились ничьей.

У гостей дублем отметился Алуизио Мораес, перешедший летом из киевского «Динамо». Встреча проходила без зрителей.

Лига чемпионов. Группа F. 2-й тур

Лион (Франция) – Шахтер (Украина) – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Мораес, 44; 0:2 – Мораес, 55; 1:2 – Дембеле, 70; 2:2 – Дюбуа, 72.

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