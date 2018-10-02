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    Лига чемпионов. «Шахтер» вел в два мяча против «Лиона», но сыграл вничью

    Состоялся матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лионом» и «Шахтером». Украинцы вели в счете в два мяча, но сохранить преимущество не сумели. Французы добились ничьей.

    У гостей дублем отметился Алуизио Мораес, перешедший летом из киевского «Динамо». Встреча проходила без зрителей.

    Лига чемпионов. Группа F. 2-й тур

    Лион (Франция) – Шахтер (Украина) – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мораес, 44; 0:2 – Мораес, 55; 1:2 – Дембеле, 70; 2:2 – Дюбуа, 72.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2018 23:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100907

      zigbert 3 октября 2018, 10:27

      Еще одно подтверждение что 2:0 ,опасный счет.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 3 октября 2018, 00:07

      галимые хохлы думали выиграть один из лучших клубов франции?

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      Рейтинг: +799

      амани > dinar7777dinar 3 октября 2018, 00:10

      матч был интересный.......Шахтер хорошо играл... ни как Спартак

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      Рейтинг: +36

      AEerr > dinar7777dinar 3 октября 2018, 03:25

      Чувак что ты сейчас заливаеш ? Лутший клуб Франции это не Лион а ПСЖ! Лион уже давно не является сильнейшим во франции и есть команды и посильнее лиона это уж точно!

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > AEerr 3 октября 2018, 11:25

      читай лучше ! один из лучших клубов франции !

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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack > AEerr 3 октября 2018, 23:36

      увы, но псж лишь топ по бабкам, монако и лион имеют намного лучше школу. где лион топ1 клуб франции по домовыращенным игрокам. не по тому судите мсье. есть куда более адекватные взгляды на топ уровень команды, но и господин динар уже подметил, что читайте: "один из лучших клубов франции".
      а все же, где был псж до того, как лион продал всех топов и мсье Оля решил вкладываться в инфраструктуру клуба. Отстроить стадик, улучшить молодежную базу и тд. псж же подхватили поводья лишь по приходу бабок в клуб, и ослабления сил противника))) спору то нет, состав звездный и боевой. но заслуга лишь мешка денег, там даже с овно тренерами были сильные результаты
      я не разводить полемику на самом деле хочу, а просто сказать, что оценивать клуб нужно во всех направлениях )

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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 2 октября 2018, 23:55

      Матвиенко просто зубр!!!!!!

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      Рейтинг: +8899

      vladik12 > kurt_cobain 3 октября 2018, 00:07

      Который "Иванушек", "Любэ", "Фабрику" держит?
      И который поет "Ты неси меня, река-а-а-а"?

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