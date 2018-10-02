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    Навас будет защищать ворота «Реала» в матче с ЦСКА

    В воротах «Реала» в стартовом составе на матч второго тура Лиги чемпионов с ЦСКА выйдет Кейлор Навас, а не Тибо Куртуа, сообщает Het Laatste Nieuws.

    Бельгиец провел за мадридцев три последних игры в Примере. Во встрече первого тура ЛЧ с «Ромой» (3:0) ворота испанской команды также защищал костариканец.

    Матч ЦСКА – «Реал» состоится сегодня в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2018 17:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 октября 2018, 20:51

      Второй состав Реал выставил со слабаками.

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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 2 октября 2018, 18:50

      Никак в толк не возьму, зачем Реалу Куртуа понадобился.

      0
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      Рейтинг: +12395

      DeStar 2 октября 2018, 17:59

      Ясно, навас будет стоять в лч и кубке каком, а куртуа в ла лиге, Навас круче

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      Рейтинг: +1426

      VSt 2 октября 2018, 17:22

      Надо будет забить парочку и пропустить не больше одного!!!

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 2 октября 2018, 17:17

      Ну, ваще коней за людей не считают((

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