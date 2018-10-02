Навас будет защищать ворота «Реала» в матче с ЦСКА

В воротах «Реала» в стартовом составе на матч второго тура Лиги чемпионов с ЦСКА выйдет Кейлор Навас, а не Тибо Куртуа, сообщает Het Laatste Nieuws.

Бельгиец провел за мадридцев три последних игры в Примере. Во встрече первого тура ЛЧ с «Ромой» (3:0) ворота испанской команды также защищал костариканец.

Матч ЦСКА – «Реал» состоится сегодня в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.