Байрамян: «Гол Канунникова и игра защитника рукой? Все это посмотрим на повторах»

Полузащитник «Рубина» Хорен Байрамян прокомментировал спорные моменты во встрече девятого тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Мы у своих ворот почти ничего не дали создать. Да, пропустили один момент. Видимо, из раздевалки вышли и потеряли концентрацию на секунду. Слава богу, что ребята додавили и мы сумели выиграть, взяли очень важные три очка.

Гол Канунникова и игра защитника рукой? По поводу гола показалось, что был офсайд. Но это нам показалось, а игрокам «Крыльев» так не показалось. Мы все это посмотрим на повторах.

Что касается игры рукой, то со скамейки запасных не так хорошо видно, обзор не тот. Ребята спорили, значит, им видно лучше. Но раз судья не поставил пенальти, значит, не поставил», – сказал Байрамян.

Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Крылья Советов» завершился со счетом 2:1. Казанцы после этой игры расположились на шестой строчке в турнирной таблице с 14-ю очками в своем активе. Самарцы опустились на 15-е, предпоследнее место, набрав семь балов.