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    Какой вы футболист?

    Гончаренко: «Щенников с «Реалом» на сыграет. У него то одна болячка вылезает, то другая»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что защитник команды Георгий Щенников не сыграет в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Реалом» по состоянию здоровья.

    «Щенников завтра сыграть не сможет. У него разные болячки. То одна вылезает, то другая. Пока он не готов играть», – сказал Гончаренко.

    Встреча ЦСКА – «Реал» состоится во вторник, 2 октября, в Москве на стадионе «Лужники». Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    01.10.2018 16:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 октября 2018, 18:12

      Нужно из молодежного состава готовить левого защитника для
      основного состава ЦСКА вместо Г.Щенникова.

      0
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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр 1 октября 2018, 16:41

      Похоже, пора задуматься о новом ЛЗ

      2
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      Рейтинг: +918

      shikari__ > Чермындыр 1 октября 2018, 17:23

      чего тут думать? если на правом фланге у нас "Супер Марио", то на левом, в центре защиты, в опорной зоне, да и в любой непонятной ситуации " Супер Набабарио")

      2
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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр > shikari__ 2 октября 2018, 10:16

      Набабарио - это конечно топчик)))), но он не вечен

      1
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 1 октября 2018, 16:10

      А с эрнандесом что???

      0
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      Рейтинг: +3022

      Dgad > Mirak92 1 октября 2018, 16:37

      Так же травма, пару недель еще мы его не увидим

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