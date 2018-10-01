Гончаренко: «Щенников с «Реалом» на сыграет. У него то одна болячка вылезает, то другая»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что защитник команды Георгий Щенников не сыграет в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Реалом» по состоянию здоровья.

«Щенников завтра сыграть не сможет. У него разные болячки. То одна вылезает, то другая. Пока он не готов играть», – сказал Гончаренко.

Встреча ЦСКА – «Реал» состоится во вторник, 2 октября, в Москве на стадионе «Лужники». Начало – в 22:00 по московскому времени.