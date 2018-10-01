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    Маркизио – после поражения от «Анжи»: «Топ-команды извлекают уроки из таких игр»

    Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио после поражения от «Анжи» в матче девятого тура РПЛ призвал проявить мужество, характер и терпение.

    «В такие моменты нужно проявлять мужество, характер и терпение. Топ-команды извлекают уроки из таких игр.

    Когда хочешь быть лучшим, любая деталь имеет значение. Будем продолжать упорно работать», – написал Маркизио в инстаграме.

    Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Анжи» – «Зенит» завершился со счетом 2:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    «Зенит» проиграл самой бедной команде РПЛ. Как так?

    Источник: Instagram

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    01.10.2018 08:32
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 1 октября 2018, 14:20

      Кузяев устал..это заметно ..Саша Анюков играет лучше и надёжней чем Смольников..

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 1 октября 2018, 12:02

      Первое. Ты сюда приехал не извлекать уроки из проигрышей от команд арьергарда.
      Второе. Что ты понимаешь под понятием Топ-команда? Испанские, английские, итальянские гранды по-твоему будут топ-топ-топами? Какой титул ты тогда присвоишь Баварии, Реалу, Барселоне? Топотун 58 уровня? Зенит - пока просто команда, возглавляющая таблицу РПЛ. Без звезд европейского уровня и с игрой, никак не похожей на супер-пуперовскую.
      Третье. Скромнее надо быть. Тебе просто указали твое место. И еще укажут.

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 1 октября 2018, 11:23

      зенит ТОП?????? С каких пор пятая команда РПЛ стала ТОП?????? ТОП ОНА ТОЛЬКО ПО РАСТРАТАМ НАРОДНЫХ ДЕНЕГ!!!! Причём по этому показателю она скоро станет первой среди грандов мирового футбола!!!

      4
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      Рейтинг: +67523

      portero > Fan Loko mik 1 октября 2018, 15:03

      в статье написано что топ команды извлекают урок....
      а про то что Зенит топ нету.

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 1 октября 2018, 11:08

      Ничего Каталония тоже проиграла последней команды да лиги зато подарили анжи жизнь сделали добро

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 1 октября 2018, 09:55

      Заметьте в каждом чемпионате, в каждом сезоне последняя команда постоянно выигрывает у кого-нибудь из тройки лидеров)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 октября 2018, 09:54

      Кто как уроки учит и готовится время покажет. Проигрывают все команды и топовые тоже. Весь вопрос как и кому ?...

      3
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 1 октября 2018, 09:43

      Топ команды не совершают таких глупостей...

      2
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 1 октября 2018, 09:16

      Да ничего такого страшного и не случилось только не надо больше таких ошибок делать

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 1 октября 2018, 09:14

      как может быть команда топ, если в ней нет ни одного топового игрока

      2
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      Рейтинг: +2643

      swot1205 1 октября 2018, 09:09

      Золотые слова

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