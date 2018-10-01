Маркизио – после поражения от «Анжи»: «Топ-команды извлекают уроки из таких игр»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио после поражения от «Анжи» в матче девятого тура РПЛ призвал проявить мужество, характер и терпение.

«В такие моменты нужно проявлять мужество, характер и терпение. Топ-команды извлекают уроки из таких игр.

Когда хочешь быть лучшим, любая деталь имеет значение. Будем продолжать упорно работать», – написал Маркизио в инстаграме.

Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Анжи» – «Зенит» завершился со счетом 2:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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