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  • Маркизио – после поражения от «Анжи»: «Топ-команды извлекают уроки из таких игр»

Маркизио – после поражения от «Анжи»: «Топ-команды извлекают уроки из таких игр»

1 октября 2018, 08:32
11

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио после поражения от «Анжи» в матче девятого тура РПЛ призвал проявить мужество, характер и терпение.

«В такие моменты нужно проявлять мужество, характер и терпение. Топ-команды извлекают уроки из таких игр.

Когда хочешь быть лучшим, любая деталь имеет значение. Будем продолжать упорно работать», – написал Маркизио в инстаграме.

Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Анжи» – «Зенит» завершился со счетом 2:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

«Зенит» проиграл самой бедной команде РПЛ. Как так?

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Анжи Маркизио Клаудио
Комментарии (11)
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swot1205
1538374181
Золотые слова
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Garrincha58
1538374495
как может быть команда топ, если в ней нет ни одного топового игрока
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FCZenit is Ivanovo
1538374612
Да ничего такого страшного и не случилось только не надо больше таких ошибок делать
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lysenkoff
1538376187
Топ команды не совершают таких глупостей...
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Рубик Докоян
1538376868
Кто как уроки учит и готовится время покажет. Проигрывают все команды и топовые тоже. Весь вопрос как и кому ?...
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Lev Aleks
1538376935
Заметьте в каждом чемпионате, в каждом сезоне последняя команда постоянно выигрывает у кого-нибудь из тройки лидеров)
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Tajik-za Zenit
1538381320
Ничего Каталония тоже проиграла последней команды да лиги зато подарили анжи жизнь сделали добро
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Fan Loko mik
1538382206
зенит ТОП?????? С каких пор пятая команда РПЛ стала ТОП?????? ТОП ОНА ТОЛЬКО ПО РАСТРАТАМ НАРОДНЫХ ДЕНЕГ!!!! Причём по этому показателю она скоро станет первой среди грандов мирового футбола!!!
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serppion
1538384521
Первое. Ты сюда приехал не извлекать уроки из проигрышей от команд арьергарда. Второе. Что ты понимаешь под понятием Топ-команда? Испанские, английские, итальянские гранды по-твоему будут топ-топ-топами? Какой титул ты тогда присвоишь Баварии, Реалу, Барселоне? Топотун 58 уровня? Зенит - пока просто команда, возглавляющая таблицу РПЛ. Без звезд европейского уровня и с игрой, никак не похожей на супер-пуперовскую. Третье. Скромнее надо быть. Тебе просто указали твое место. И еще укажут.
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Путник 13
1538392807
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