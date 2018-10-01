Гулиев: «Ростов» практически ничего не дал создать «Спартаку»

Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев рассказал, что не планировал праздновать гол, если бы ему удалось забить своей бывшей команде – «Спартаку».

Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Ростов» завершился со счетом 0:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Реализовали моменты, в обороне дисциплинированно играли, практически ничего не дали создать «Спартаку». «Спартак» не чужая мне команда, и неправильно с моей стороны было бы обсуждать ее.

Главное сегодня было не перегореть. Наоборот, мы с ребятами, для которых «Спартак» – бывшая команда, старались не думать об этом. Не нужно было стараться сделать ничего сверхъестественного, а надо было сыграть так, как и все остальные.

– Стали бы вы праздновать гол, если бы забили сами?

– Нет, конечно. Неправильно праздновать гол в ворота команды, которая тебя вырастила.

Терри удалил отказ «Спартаку» и приехал на матч. Это что-то значит?