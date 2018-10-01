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    Какой вы футболист?

    Гулиев: «Ростов» практически ничего не дал создать «Спартаку»

    Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев рассказал, что не планировал праздновать гол, если бы ему удалось забить своей бывшей команде – «Спартаку».

    Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Ростов» завершился со счетом 0:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    – Реализовали моменты, в обороне дисциплинированно играли, практически ничего не дали создать «Спартаку». «Спартак» не чужая мне команда, и неправильно с моей стороны было бы обсуждать ее.

    Главное сегодня было не перегореть. Наоборот, мы с ребятами, для которых «Спартак» – бывшая команда, старались не думать об этом. Не нужно было стараться сделать ничего сверхъестественного, а надо было сыграть так, как и все остальные.

    – Стали бы вы праздновать гол, если бы забили сами?

    – Нет, конечно. Неправильно праздновать гол в ворота команды, которая тебя вырастила.

    Терри удалил отказ «Спартаку» и приехал на матч. Это что-то значит?

    Источник: Р-Спорт

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    01.10.2018 08:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5506

      SPACE TRUCKIN 1 октября 2018, 18:11

      скорее,не Ростов не дал,а Спартак не смог ничего сделать...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 1 октября 2018, 10:42

      Молодец! Правильный подход к жизни.

      3
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      Рейтинг: +3462

      FRZZ 1 октября 2018, 10:21

      Этот парень умный, и как игрок хороший.

      5
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 1 октября 2018, 08:33

      Поздравляю ростовчан! Давно слежу за этой командой и всё время поражаюсь их волей, стремлению к победе, игрой до последней секунды - всем тем, чего не хватает Крыльям.

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