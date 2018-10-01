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Ари: «Конечно, я хочу попасть в сборную России»

1 октября 2018, 00:53
7

Нападающий «Краснодара» Ари после матча 9-го тура РПЛ против «Динамо» (3:0) поделился мнением о своих шансах быть вызванным в сборную России.

«Самое главное, что мы взяли три очка, это отлично.

Забиваю ли я голы в надежде, что получу вызов в сборную России? Конечно, я хочу туда попасть. Но, если честно, сейчас я больше всего стремлюсь помочь своей команде. А там, если Станислав Черчесов посчитает, что я буду полезным сборной, это будет хорошо», – сказал Ари.

В конце июля Ари получил гражданство России.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Россия Ари
Комментарии (7)
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ivanthebest
1538346078
Спасибо за проявленный интерес к нашей сборной, но в Ваших слезливых услугах мы не нуждаемся. Катитесь к х..ям, сударь! К х..ям!)
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Nazarenko Sergey
1538348358
Ари ты хорош,а хрюшек не слушай.от зависти визжат..
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Caniggia
1538364027
Если будет стабильно без соплей продолжать в том же духе, может стоит и задуматься.
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Полная Канистра
1538364928
парься у себя дома за своих
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Niko
1538366727
Об этом разве что можно подумать. Характер у него так себе
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petrucho-spb
1538401724
Пора,думаю с адаптацией не будет больших проблем.Попробовать надо.Как сборники на это смотрят.Но то что усилит атаку-это факт.
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zigbert
1538467464
Двери сборной ни для кого не закрыты.
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