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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Ари: «Конечно, я хочу попасть в сборную России»

    Нападающий «Краснодара» Ари после матча 9-го тура РПЛ против «Динамо» (3:0) поделился мнением о своих шансах быть вызванным в сборную России.

    «Самое главное, что мы взяли три очка, это отлично.

    Забиваю ли я голы в надежде, что получу вызов в сборную России? Конечно, я хочу туда попасть. Но, если честно, сейчас я больше всего стремлюсь помочь своей команде. А там, если Станислав Черчесов посчитает, что я буду полезным сборной, это будет хорошо», – сказал Ари.

    В конце июля Ари получил гражданство России.

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.10.2018 00:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 11:04

      Двери сборной ни для кого не закрыты.

      4
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 1 октября 2018, 16:48

      Пора,думаю с адаптацией не будет больших проблем.Попробовать надо.Как сборники на это смотрят.Но то что усилит атаку-это факт.

      1
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      Рейтинг: +1969

      Niko 1 октября 2018, 07:05

      Об этом разве что можно подумать. Характер у него так себе

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 октября 2018, 06:35

      парься у себя дома за своих

      1
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 1 октября 2018, 06:20

      Если будет стабильно без соплей продолжать в том же духе, может стоит и задуматься.

      1
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      Рейтинг: +54

      Nazarenko Sergey 1 октября 2018, 01:59

      Ари ты хорош,а хрюшек не слушай.от зависти визжат..

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 1 октября 2018, 01:21

      Спасибо за проявленный интерес к нашей сборной, но в Ваших слезливых услугах мы не нуждаемся. Катитесь к х..ям, сударь! К х..ям!)

      -2
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