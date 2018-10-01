Ари: «Конечно, я хочу попасть в сборную России»

Нападающий «Краснодара» Ари после матча 9-го тура РПЛ против «Динамо» (3:0) поделился мнением о своих шансах быть вызванным в сборную России.

«Самое главное, что мы взяли три очка, это отлично.

Забиваю ли я голы в надежде, что получу вызов в сборную России? Конечно, я хочу туда попасть. Но, если честно, сейчас я больше всего стремлюсь помочь своей команде. А там, если Станислав Черчесов посчитает, что я буду полезным сборной, это будет хорошо», – сказал Ари.

В конце июля Ари получил гражданство России.