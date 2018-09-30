Иванович: «Зенит» должен вернуться к той игре, которая получалась у нас в начале сезона»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал результат матча 9-го тура РПЛ против «Анжи» (1:2).

«Похожая ситуация была в прошлом году, когда мы сыграли вничью. Сейчас то же самое, только мы проиграли. Я думаю, что мы должны вернуться к той игре, которая получалась у нас в начале сезона.

Сегодня мы начали придумывать, начали много ошибаться при игре по зонам. Но у нас еще есть время на то, чтобы сделать работу над ошибками и улучшить нашу игру. Чемпионат идет полным ходом – нельзя останавливаться и обдумывать поражения и те матчи, которые выигрываешь.

Через три дня у нас следующая игра, потом будет «Краснодар». Будет тяжело», – сказал Иванович.

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