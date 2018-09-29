Чалов: «Был ли пенальти? Афонин попал мне ногой в затылок»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов выразил мнение, что арбитр матча 9-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0) принял правильное решение, поставив пенальти.

Одиннадцатиметровый удар был назначен после нарушения защитника Вадима Афонина в первом тайме.

«Да я не называл бы этот фол таким уж жестким. Марио подал, я пошел на мяч, а он [Афонин] попал ногой в затылок. Неприятно, но ничего особенного.

Нарушение на красную карточку? Да нет, нет. Не бывает такого, чтобы пенальти и удаление. Все нормально. Главное, что поставили пенальти. Он был», – сказал Чалов.