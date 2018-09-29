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Чалов: «Был ли пенальти? Афонин попал мне ногой в затылок»

29 сентября 2018, 01:12
13

Нападающий ЦСКА Федор Чалов выразил мнение, что арбитр матча 9-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0) принял правильное решение, поставив пенальти.

Одиннадцатиметровый удар был назначен после нарушения защитника Вадима Афонина в первом тайме.

«Да я не называл бы этот фол таким уж жестким. Марио подал, я пошел на мяч, а он [Афонин] попал ногой в затылок. Неприятно, но ничего особенного.

Нарушение на красную карточку? Да нет, нет. Не бывает такого, чтобы пенальти и удаление. Все нормально. Главное, что поставили пенальти. Он был», – сказал Чалов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Оренбург Афонин Вадим Чалов Федор
Комментарии (13)
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cska-62
1538183429
Фото для полных идиотов, которые развели срач по поводу очевиднейшего пенальти! :-))) Спасибо редакторам.
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х** вам всем
1538192874
Ох как макаронники ЦСКА не любят.Да у них этот как его португалец падает при первом же прикосновении как припадошный
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жеха87
1538198598
Когда в матче с Зенитом спартаковец Мельгарего влетел прямой бутсой в голову Друсси судья да же желтой не показал! А тут на тебе ! Это же ЦСКА
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Nerlinger
1538200168
Не фиг ногами как Ванн Дамм в своей штрафной махать
Ответить
prezent2017
1538201689
Из-за одного криволапого придурка Оренбург и продул. Других моментов у коней и не было.
Ответить
nik55
1538205054
левый пенальти
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zigbert
1538208773
На фото не видно кто был первым на мяче?
Ответить
mnb 95
1538214008
Так ведь и голову можно проломить.
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