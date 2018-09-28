Зинин: «В 2012 году «Краснодар» отказался от Салаха. Галицкий не хотел брать молодого легионера»

Трансферный консультант Алексей Зинин рассказал, что в 2012 году «Краснодар» отказался от кандидатуры нынешнего форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Тогда африканец выступал за «Базель».

– В 2012 году Вы советовали Сергею Галицкому купить в «Базеле» Салаха. Почему трансфер не состоялся?

– Да, отправил ему письмо по электронной почте. Когда я официально сотрудничаю с клубом и получаю заказ на поиск игрока, могу досконально узнать, почему не подходит один игрок и устраивает другой.

Но тогда у меня не было консалтингового договора с «Краснодаром», и я просто предложил игрока. Раз клуб не отреагировал – чего ж я буду беспокоить.

– Потом-то была возможность узнать, почему «Краснодар» не заинтересовался Салахом.

– Сергей Галицкий скептически относится к молодым легионерам. Очень скептически. Если посмотрите на трансферы до моего прихода – ни одного молодого иностранца. Галицкий любит опытных игроков, которые все свои ошибки уже совершили. Трансфер Дмитрия Стоцкого – из этой серии.