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  • Зинин: «В 2012 году «Краснодар» отказался от Салаха. Галицкий не хотел брать молодого легионера»

Зинин: «В 2012 году «Краснодар» отказался от Салаха. Галицкий не хотел брать молодого легионера»

28 сентября 2018, 22:40
6

Трансферный консультант Алексей Зинин рассказал, что в 2012 году «Краснодар» отказался от кандидатуры нынешнего форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Тогда африканец выступал за «Базель».

– В 2012 году Вы советовали Сергею Галицкому купить в «Базеле» Салаха. Почему трансфер не состоялся?

– Да, отправил ему письмо по электронной почте. Когда я официально сотрудничаю с клубом и получаю заказ на поиск игрока, могу досконально узнать, почему не подходит один игрок и устраивает другой.

Но тогда у меня не было консалтингового договора с «Краснодаром», и я просто предложил игрока. Раз клуб не отреагировал – чего ж я буду беспокоить.

– Потом-то была возможность узнать, почему «Краснодар» не заинтересовался Салахом.

– Сергей Галицкий скептически относится к молодым легионерам. Очень скептически. Если посмотрите на трансферы до моего прихода – ни одного молодого иностранца. Галицкий любит опытных игроков, которые все свои ошибки уже совершили. Трансфер Дмитрия Стоцкого – из этой серии.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Краснодар Ливерпуль Салах Мохамед Галицкий Сергей
Комментарии (6)
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starche
1538164672
Салах тогда ещё в детский сад ходил)))
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Chesn0k
1538165874
удачно вышло для салаха) так и вижу год в дубле краснодара - аренда в анжи - выкуп в ахмат - трансфер в грецию - вахта в катаре - возвращение в египет
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zigbert
1538203837
Судьбу тоже трудно предугадать.
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bolela_16
1538207947
не угадал, бывает...
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Razvedchik - sniper
1538212777
Кто там недавно от Фирмино отказался? Локо? Если б Какая нибудь "будущая" звезда оказалась в РПЛ, то не факт что она (звезда) в будущем и появилась. П.С.- Ко нибудь понял что я сейчас написал? ))))
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Бугимен
1538239677
ПОДДЕРЖИВАЮ РЕШЕНИЯ ГАЛИЦКОГО!
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