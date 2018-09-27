Антон Миранчук – после матча с «Балтикой»: «Слава богу, что победили»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка России против «Балтики» (3:2).

– Кубок – специфичный турнир. Как показывает практика, простых побед здесь не бывает. Могли забивать и спокойно контролировать матч. Но свои моменты не реализовали, пропустили первыми и на протяжении всего матча отыгрывались.



У нас есть характер. Все ребята молодцы. Рад, что забил сам, что забил брат и Эдер. Слава богу, что победили.



– Через три дня матч с «Ахматом», через неделю Лига чемпионов. Как будете справляться?

– Главное – восстановиться. В чемпионате не лучшее время, но победа над «Балтикой» должна нас окрылить. Восстановление пройдет легче. С положительными эмоциями будем готовиться к следующим матчам, к Лиге чемпионов. Это то, ради чего мы играем в футбол.

Теперь «Локомотив» чуть не вылетел из Кубка России. У соперника отметился даже вратарь