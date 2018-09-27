Бускетс: «Барселоне» нет оправдания, мы играли в равных составах с «Леганесом»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс не стал обвинять отдельных игроков в поражении от «Леганеса» в матче шестого тура испанской Примеры. Второй гол каталонцы пропустил после неудачного выноса Жерара Пике из своей штрафной площади.

«На днях мы также потеряли очки, но в матче с «Жироной» все было по-другому – мы заканчивали в меньшинстве.

Сегодня нам нет оправдания, потому что мы играли в равных составах. Мы не смогли реализовать свои голевые моменты, за что и поплатились. Пропущенные голы меня беспокоят.

Критика в адрес Пике? Мы одна команда. Побеждаем и проигрываем вместе. Нам всем вместе нужно проанализировать. Мы все вместе выходили на поле и проиграли всей командой», – заявил Бускетс.

Матч шестого тура испанской Примеры «Леганес» – «Барселона» завершился со счетом 2:1.