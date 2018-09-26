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    Кокорин – о разгроме «Волгаря»: «Уверенная победа. Идем дальше!»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка России против «Волгаря» (4:0). Игрок забил гол в этой встрече.

    – Показалось, что этот гол стал для вас очень сложным. Так ли это?

    – Не сложный, а долгожданный, скажем так. Хорошо, что вратарь отбил мяч в меня. А долгожданный – точно. Счастлив, что провел на поле около 30 минут, команда победила в первой игре, учитывая, что в прошлом сезоне мы на этой стадии вылетели. Уверенная победа. Идем дальше!

    – С психологической точки зрения важно было забить лично вам как можно раньше?

    – Важно потихоньку набирать форму, играть. А гол придает дополнительный положительный настрой на следующие игры.

    В 1/8 финала «Зенит» сыграет с «Ростовом», матч пройдет 31 октября.

    Источник: ФК «Зенит»

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    26.09.2018 23:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 27 сентября 2018, 09:50

      Волгарь был сильнее а сейчас как команда ПФЛ и то они иногда запирали этот Зенит-2

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 27 сентября 2018, 09:26

      Молодцы!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 27 сентября 2018, 00:07

      Техника у Коки от бога. Давно его не видел, но сразу бросается в глаза. С Дзюбой, Шатовым и Дриусси чудеса на поле будут делать.

      0
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      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 26 сентября 2018, 23:52

      Изи катка была

      1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 26 сентября 2018, 23:14

      Нашли кого обыгрывать,Смотрите в лиге Европы не натупите

      0
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