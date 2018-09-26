Кокорин – о разгроме «Волгаря»: «Уверенная победа. Идем дальше!»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка России против «Волгаря» (4:0). Игрок забил гол в этой встрече.

– Показалось, что этот гол стал для вас очень сложным. Так ли это?

– Не сложный, а долгожданный, скажем так. Хорошо, что вратарь отбил мяч в меня. А долгожданный – точно. Счастлив, что провел на поле около 30 минут, команда победила в первой игре, учитывая, что в прошлом сезоне мы на этой стадии вылетели. Уверенная победа. Идем дальше!

– С психологической точки зрения важно было забить лично вам как можно раньше?

– Важно потихоньку набирать форму, играть. А гол придает дополнительный положительный настрой на следующие игры.

В 1/8 финала «Зенит» сыграет с «Ростовом», матч пройдет 31 октября.