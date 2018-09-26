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    Представитель Рыболовлева – о продаже «Монако»: «Слухи не соответствуют действительности»

    Дмитрий Чечкин, официальный представитель Дмитрия Рыболовлева, опроверг информацию о возможной продаже «Монако».

    Ранее сообщалось, что российский бизнесмен планирует продать клуб Лиги 1 и приобрести команду из АПЛ.

    «Слухи о якобы ведущихся акционером Рыболовлевым переговорах о продаже его доли в монегасском клубе и о возможных планах по покупке футбольного клуба в английской Премьер-лиге не соответствуют действительности. Дмитрий Рыболовлев не планирует продавать свою долю в ФК «Монако», считает этот проект важным и успешным и уверен в его дальнейших перспективах», – сказал Чечкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.09.2018 13:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 26 сентября 2018, 19:34

      Человек который поднялся на УралКалии, вместо того что бы купить пермский Амкар, покупает Монако и мечтает об Англии.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 26 сентября 2018, 14:34

      Дмитрию Рыболовлеву клуб АПЛ задаром не нужен.
      Есть Монако и этого достаточно.
      Монако выберется из игрового кризиса и порадует нас победами вместе с А. Головиным!
      Желаем Головину больших футбольных успехов в Монако.
      Игроки Монако совершают очень много брака при передаче и распасовке.
      Слабая командная и атакующая игра, но потенциал виден.
      Надо время тренеру, чтобы выстроить команду и наладить взаимодействие.
      Это временные трудности и надо их успешно преодолеть.

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 сентября 2018, 14:01

      Но все равно слухи будут ходить.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 сентября 2018, 13:12

      На слухах зарабатывают и делают состояния биржевые спекулянты и инсайдеры. А здесь просто бла-бла.

      5
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      Рейтинг: +139

      Маракушев 26 сентября 2018, 13:09

      Кто то хочет раскачать нашу красно белую лодку (с)

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