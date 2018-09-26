Представитель Рыболовлева – о продаже «Монако»: «Слухи не соответствуют действительности»

Дмитрий Чечкин, официальный представитель Дмитрия Рыболовлева, опроверг информацию о возможной продаже «Монако».

Ранее сообщалось, что российский бизнесмен планирует продать клуб Лиги 1 и приобрести команду из АПЛ.

«Слухи о якобы ведущихся акционером Рыболовлевым переговорах о продаже его доли в монегасском клубе и о возможных планах по покупке футбольного клуба в английской Премьер-лиге не соответствуют действительности. Дмитрий Рыболовлев не планирует продавать свою долю в ФК «Монако», считает этот проект важным и успешным и уверен в его дальнейших перспективах», – сказал Чечкин.