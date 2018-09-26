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    Рыболовлев ждет предложений по продаже «Монако». Он хочет купить клуб АПЛ

    Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев рассматривает возможность продажи клуба.

    Российский бизнесмен с состоянием в 9,1 миллиарда евро несколько месяцев ищет покупателей. Он планирует избавиться от «Монако», чтобы приобрести один из клубов английской Премьер-лиги. Ранее сообщалось о заинтересованности Рыболовлева в покупке «Милана».

    Инвесторы из США и ОАЭ проявляют заинтересованность в сделке. Они продолжают оценивать перспективы такой покупки, а в ближайшее время в «Монако» ждут официальных предложений.

    Рыболовлев приобрел контрольный пакет акций «Монако» в 2011 году.

    Источник: le10sport

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    26.09.2018 11:06
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 29 сентября 2018, 14:31

      Теперь понятна причина большой распродажи. Обещал купить Головина, купил и слился :)))) Красссссавчег.

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 28 сентября 2018, 21:07

      Мутная тема какая-то. В Англию сейчас русским вообще стрёмно вкладываться.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 сентября 2018, 13:46

      Не совсем понятно такое решение. Возможно из за неудовлетворительных результатов Монако.

      2
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 26 сентября 2018, 13:27

      Думает его клуб в апл блистать будет при таких клубах конкуренции

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 26 сентября 2018, 13:16

      Шоб я так жил! По пятницам продавал бы разные монаки, а по субботам покупал клубы АПЛ.

      3
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      Рейтинг: +3754

      Yev 26 сентября 2018, 12:52

      По ходу там какое-то мутиво было с покупкой Головина: клуб делает самую дорогую покупку и владелец тут же решает продавать клуб. Кто-то что-то отмыл. А у Гинера до сих пор скулы болят от ржаки когда он вспоминает как удачно втюхал "великого, русского Месси" Головина.
      Просто это подстава на будущее для действительно стоящих российских игроков, после истории с Головиным западный клуб сто раз подумает стоит ли брать ещё одного вундеркинда.
      Путь продаст Монако и купит Витесс.

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 26 сентября 2018, 12:50

      А слабо с такими денежками взять родной российский клуб и вывести его в ТОП сильнейших клубов мира?!

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 26 сентября 2018, 12:15

      Поматросил и бросил?

      5
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 26 сентября 2018, 11:52

      "Повезло" Головину

      2
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      Рейтинг: +129

      VVS1985 26 сентября 2018, 11:49

      Думаю, что в Англии покупать дешевых и затем продавать за баснословные деньги игроков, не получится))

      2
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