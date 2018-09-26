Рыболовлев ждет предложений по продаже «Монако». Он хочет купить клуб АПЛ

Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев рассматривает возможность продажи клуба.

Российский бизнесмен с состоянием в 9,1 миллиарда евро несколько месяцев ищет покупателей. Он планирует избавиться от «Монако», чтобы приобрести один из клубов английской Премьер-лиги. Ранее сообщалось о заинтересованности Рыболовлева в покупке «Милана».

Инвесторы из США и ОАЭ проявляют заинтересованность в сделке. Они продолжают оценивать перспективы такой покупки, а в ближайшее время в «Монако» ждут официальных предложений.

Рыболовлев приобрел контрольный пакет акций «Монако» в 2011 году.