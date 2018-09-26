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  • Рыболовлев ждет предложений по продаже «Монако». Он хочет купить клуб АПЛ

Рыболовлев ждет предложений по продаже «Монако». Он хочет купить клуб АПЛ

26 сентября 2018, 11:06
14

Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев рассматривает возможность продажи клуба.

Российский бизнесмен с состоянием в 9,1 миллиарда евро несколько месяцев ищет покупателей. Он планирует избавиться от «Монако», чтобы приобрести один из клубов английской Премьер-лиги. Ранее сообщалось о заинтересованности Рыболовлева в покупке «Милана».

Инвесторы из США и ОАЭ проявляют заинтересованность в сделке. Они продолжают оценивать перспективы такой покупки, а в ближайшее время в «Монако» ждут официальных предложений.

Рыболовлев приобрел контрольный пакет акций «Монако» в 2011 году.

Источник: le10sport
Франция. Лига 1 Монако Милан
Комментарии (14)
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Рубик Докоян
1537949745
Опять "Монако" уйдёт в небытие на неопределённое время...
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VVS1985
1537951791
Думаю, что в Англии покупать дешевых и затем продавать за баснословные деньги игроков, не получится))
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altezzik
1537951923
"Повезло" Головину
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sir_Alex
1537953318
Поматросил и бросил?
Ответить
Фотон
1537955411
А слабо с такими денежками взять родной российский клуб и вывести его в ТОП сильнейших клубов мира?!
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Yev
1537955543
По ходу там какое-то мутиво было с покупкой Головина: клуб делает самую дорогую покупку и владелец тут же решает продавать клуб. Кто-то что-то отмыл. А у Гинера до сих пор скулы болят от ржаки когда он вспоминает как удачно втюхал "великого, русского Месси" Головина. Просто это подстава на будущее для действительно стоящих российских игроков, после истории с Головиным западный клуб сто раз подумает стоит ли брать ещё одного вундеркинда. Путь продаст Монако и купит Витесс.
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serppion
1537956970
Шоб я так жил! По пятницам продавал бы разные монаки, а по субботам покупал клубы АПЛ.
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zigbert
1537958770
Не совсем понятно такое решение. Возможно из за неудовлетворительных результатов Монако.
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Grey33
1538158050
Мутная тема какая-то. В Англию сейчас русским вообще стрёмно вкладываться.
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la verdad
1538220684
Теперь понятна причина большой распродажи. Обещал купить Головина, купил и слился :)))) Красссссавчег.
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