Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тотти: «Ради встречи со мной один из заключенных задержался в тюрьме на неделю»

    Нападающий «Ромы» Франческо Тотти в автобиографии рассказал о визите в тюрьму, расположенную в пригороде Рима. Экс-футболист вспомнил поступок одного заключенного.

    «Заключенные в тюрьме были очень рады меня видеть. Было ощущение, что к ним приехал Папа. Про одного мне рассказали: он должен был освободиться неделю назад, но попросил его оставить до встречи со мной», – пишет Тотти.

    Игрок всю карьеру провел в «Роме».

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2018 21:17
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 25 сентября 2018, 22:50

      Я представляю такую картину: заключённый просит оставить его в тюрьме, пока Тотти не приедет, а у Франческо меняются планы и он не едет в эту колонию, и тип сидит ещё лет десять...

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11