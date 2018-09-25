Тотти: «Ради встречи со мной один из заключенных задержался в тюрьме на неделю»

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти в автобиографии рассказал о визите в тюрьму, расположенную в пригороде Рима. Экс-футболист вспомнил поступок одного заключенного.

«Заключенные в тюрьме были очень рады меня видеть. Было ощущение, что к ним приехал Папа. Про одного мне рассказали: он должен был освободиться неделю назад, но попросил его оставить до встречи со мной», – пишет Тотти.

Игрок всю карьеру провел в «Роме».