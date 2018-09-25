Мората хочет покинуть «Челси» зимой

Нападающий «Челси» Альваро Мората намерен уйти из клуба в зимнее трансферное окно из-за потери статуса основного форварда. Главный тренер лондонцев Маурицио Сарри предпочитает испанцу Оливье Жиру на острие атаки.

Ранее сообщалось об интересе к 25-летнему футболисту со стороны «Милана», «Ювентуса» и «Вест Хэма».

Мората перешел в «Челси» из «Реала» летом 2017 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в семи матчах (465 минут на поле), отметившись одним голом.