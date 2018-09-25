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    Мората хочет покинуть «Челси» зимой

    Нападающий «Челси» Альваро Мората намерен уйти из клуба в зимнее трансферное окно из-за потери статуса основного форварда. Главный тренер лондонцев Маурицио Сарри предпочитает испанцу Оливье Жиру на острие атаки.

    Ранее сообщалось об интересе к 25-летнему футболисту со стороны «Милана», «Ювентуса» и «Вест Хэма».

    Мората перешел в «Челси» из «Реала» летом 2017 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в семи матчах (465 минут на поле), отметившись одним голом.

    Источник: Tribalfootball

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    25.09.2018 13:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 25 сентября 2018, 18:18

      Мората-инородное тело в составе Челси.большого аванса ему предоставлять более не будут.

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 25 сентября 2018, 15:13

      Не желает конкурировать и бороться за место, в основном составе. Хочет играть постоянно, даже если не приносит пользы
      И кому он такой нужен?

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