Матч с ЦСКА стал 100-м для Боккетти в составе «Спартака»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти провел 100-ю игру в составе красно-белых. Это произошло в матче восьмого тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

«Для меня большая честь выступать за наш клуб. Спасибо за вашу поддержу и доверие!», – написал Боккетти в инстаграме.

Итальянец перешел в московский клуб из «Рубина» в начале 2013 года. Период с января по июнь 2015 года выступал в аренде в «Милане».

На счету 31-летнего футболиста пять голов за «Спартак» и 31 желтая карточка.