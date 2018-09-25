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    Матч с ЦСКА стал 100-м для Боккетти в составе «Спартака»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти провел 100-ю игру в составе красно-белых. Это произошло в матче восьмого тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

    «Для меня большая честь выступать за наш клуб. Спасибо за вашу поддержу и доверие!», – написал Боккетти в инстаграме.

    Итальянец перешел в московский клуб из «Рубина» в начале 2013 года. Период с января по июнь 2015 года выступал в аренде в «Милане».

    На счету 31-летнего футболиста пять голов за «Спартак» и 31 желтая карточка.

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    Источник: Instagram

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    25.09.2018 12:12
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