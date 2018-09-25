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  • Газзаев – о Влашиче: «Футболистов такого уровня в России я больше что-то и не вижу»

Газзаев – о Влашиче: «Футболистов такого уровня в России я больше что-то и не вижу»

25 сентября 2018, 07:41
18

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выделил нескольких игроков армейского клуба после матча со «Спартаком».

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Кого выделите из армейской молодежи?

– Очень понравился Сигурдссон. У него, на мой взгляд, большое будущее. Быстрый, резкий парень. Неплохо выглядел Обляков. Да у многих видны задатки. Надеюсь, через год-два эта команда заявит о себе в полный голос.

– Влашич уже стал лидером нового ЦСКА?

– Безусловно. Он был абсолютным лидером армейцев. В таком матче хорват показал себя во всей красе. Очень сильный игрок. В организации, движении, мобильности, объеме, культуре паса. Настоящий командный футболист, уверенный в себе.

– Он вам чем-то напоминает Головина?

– Где-то – да. Может быть, по мастерству Влашич даже не уступает Головину. В отдельных технических элементах Влашич, думаю, даже быстрее. Видно, что он прошел школу английской Премьер-лиги. Это сразу бросается в глаза. Как быстро он принимает решения! Какие пасы выдает! Гол забил великолепный.

Это игрок очень серьезного уровня. Футболистов такого уровня в России я больше что-то и не вижу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Обляков Иван Влашич Никола Сигурдссон Арнор Газзаев Валерий
Комментарии (18)
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Рубик Докоян
1537851214
Тут скаутам и селекционерам ЦСКА респект за проведенную трансферную кампанию.
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Nerlinger
1537851350
Выкупать надо!!! Дешево не отдадут, ежели вообще продадут...
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Chesn0k
1537851750
Храни его Святой Георгий)
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Супермачо
1537852835
Ну и пёс с ним! )
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Майор Дзагоев
1537853595
Вот как раз в России такой игрок и есть - вышеупомянутый Саша Головин. А в нашем чемпе да, таких больше нет (и хрен кто найдет)
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petrucho-spb
1537859239
Хороший игрок,хорошая игра.Но сказать что нет таких рановато будет.Пусть стабильность покажет и надо узнать побольше.А так вообщем хорошее приобретение вместо Головина.
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Сержтир
1537867052
Человек забил один гол ,и из него уже статую лепят пипец.
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каа
1537867390
Удачное приобретение... Удачи Николе...
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directorpg
1537878064
Лишь бы остался в ЦСКА.
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R015RK
1537944036
Вот связка была бы: Голови, Влашич, Вернблум, - если бы остались!!! А если честно в некоторых компонентах Влашич даже получше Головина будет (не в обиду Сане). Газзаев всё правильно сказал. Необходимо выкупать и оставлять его в ЦСКА!
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