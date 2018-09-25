Газзаев – о Влашиче: «Футболистов такого уровня в России я больше что-то и не вижу»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выделил нескольких игроков армейского клуба после матча со «Спартаком».

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Кого выделите из армейской молодежи?

– Очень понравился Сигурдссон. У него, на мой взгляд, большое будущее. Быстрый, резкий парень. Неплохо выглядел Обляков. Да у многих видны задатки. Надеюсь, через год-два эта команда заявит о себе в полный голос.

– Влашич уже стал лидером нового ЦСКА?

– Безусловно. Он был абсолютным лидером армейцев. В таком матче хорват показал себя во всей красе. Очень сильный игрок. В организации, движении, мобильности, объеме, культуре паса. Настоящий командный футболист, уверенный в себе.

– Он вам чем-то напоминает Головина?

– Где-то – да. Может быть, по мастерству Влашич даже не уступает Головину. В отдельных технических элементах Влашич, думаю, даже быстрее. Видно, что он прошел школу английской Премьер-лиги. Это сразу бросается в глаза. Как быстро он принимает решения! Какие пасы выдает! Гол забил великолепный.

Это игрок очень серьезного уровня. Футболистов такого уровня в России я больше что-то и не вижу.