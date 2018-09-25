Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Газзаев – о Влашиче: «Футболистов такого уровня в России я больше что-то и не вижу»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выделил нескольких игроков армейского клуба после матча со «Спартаком».

    Матч восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    – Кого выделите из армейской молодежи?

    – Очень понравился Сигурдссон. У него, на мой взгляд, большое будущее. Быстрый, резкий парень. Неплохо выглядел Обляков. Да у многих видны задатки. Надеюсь, через год-два эта команда заявит о себе в полный голос.

    – Влашич уже стал лидером нового ЦСКА?

    – Безусловно. Он был абсолютным лидером армейцев. В таком матче хорват показал себя во всей красе. Очень сильный игрок. В организации, движении, мобильности, объеме, культуре паса. Настоящий командный футболист, уверенный в себе.

    – Он вам чем-то напоминает Головина?

    – Где-то – да. Может быть, по мастерству Влашич даже не уступает Головину. В отдельных технических элементах Влашич, думаю, даже быстрее. Видно, что он прошел школу английской Премьер-лиги. Это сразу бросается в глаза. Как быстро он принимает решения! Какие пасы выдает! Гол забил великолепный.

    Это игрок очень серьезного уровня. Футболистов такого уровня в России я больше что-то и не вижу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2018 07:41
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +388

      R015RK 26 сентября 2018, 09:40

      Вот связка была бы: Голови, Влашич, Вернблум, - если бы остались!!! А если честно в некоторых компонентах Влашич даже получше Головина будет (не в обиду Сане). Газзаев всё правильно сказал. Необходимо выкупать и оставлять его в ЦСКА!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 25 сентября 2018, 15:21

      Лишь бы остался в ЦСКА.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 25 сентября 2018, 12:23

      Удачное приобретение... Удачи Николе...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 25 сентября 2018, 12:17

      Человек забил один гол ,и из него уже статую лепят пипец.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 > Сержтир 25 сентября 2018, 15:09

      при чем тут гол) игры смотрел в ЛЧ и ЧР?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 25 сентября 2018, 10:07

      Хороший игрок,хорошая игра.Но сказать что нет таких рановато будет.Пусть стабильность покажет и надо узнать побольше.А так вообщем хорошее приобретение вместо Головина.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 25 сентября 2018, 08:33

      Вот как раз в России такой игрок и есть - вышеупомянутый Саша Головин. А в нашем чемпе да, таких больше нет (и хрен кто найдет)

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 25 сентября 2018, 08:20

      Ну и пёс с ним! )

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Супермачо 25 сентября 2018, 09:18

      А вот и свинья, она хорошего и чистого не любит, ей бы
      желудей и грязи как много больше.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 25 сентября 2018, 08:02

      Храни его Святой Георгий)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2053

      almanev > Chesn0k 25 сентября 2018, 09:05

      Вы по жизни победитель)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 25 сентября 2018, 07:55

      Выкупать надо!!! Дешево не отдадут, ежели вообще продадут...

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad > Nerlinger 25 сентября 2018, 08:52

      Если за 15 лямов отдадут то надо полюбому выкупать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 сентября 2018, 07:53

      Тут скаутам и селекционерам ЦСКА респект за проведенную трансферную кампанию.

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 > Рубик Докоян 25 сентября 2018, 15:11

      ну это никогда не хромает тьфу-тьфу-тьфу)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ArmeeC1018 25 сентября 2018, 16:40

      Ну такой селекции ещё не было ни по количеству, ни по географии.)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 > Рубик Докоян 26 сентября 2018, 10:44

      не спорю)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ArmeeC1018 26 сентября 2018, 10:48

      ))) Даже и не думай...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11