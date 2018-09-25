Goal.com: «Головин за 20 минут на поле произвел колоссальное впечатление»

Французский журналист Goal.com Наим Бенеддра дал оценку дебюту российского полузащитника Александра Головина за «Монако». Хавбек провел свой первый официальный матч в составе монегасков против «Нима» (1:1) в рамках шестого тура французской Лиги 1.

«Головин сыграл не так много – всего 20 минут. Но за этот небольшой период он произвел колоссальное впечатление. Он здорово повлиял на «Монако» и сыграл в разы лучше Адама Траоре, который находился на месте Головина с начала матча.

Жаль, что Александр не смог сделать результативных действий. Но он смотрелся активно, искал партнеров передачами, выдумывал что-то.

Александр не боится играть в футбол. Чувствуется, что у него есть желание помогать команде, что он готов выкладываться. Это талантливый игрок, который хочет и может показывать свои сильные качества.

Поражает, что Головин, который только что вернулся после травмы, отрабатывает на поле и не боится получить травму. Играет с полной отдачей. Это как минимум смело с учетом того, что он еще не готов на сто процентов физически. Думаю, в «Монако» очень сильно ждали его возвращения», – сказал журналист.

Ранее вице-президент «Монако» Вадим Васильев положительно отозвался о первой игре Головина в составе новой команды.