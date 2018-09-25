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    Goal.com: «Головин за 20 минут на поле произвел колоссальное впечатление»

    Французский журналист Goal.com Наим Бенеддра дал оценку дебюту российского полузащитника Александра Головина за «Монако». Хавбек провел свой первый официальный матч в составе монегасков против «Нима» (1:1) в рамках шестого тура французской Лиги 1.

    «Головин сыграл не так много – всего 20 минут. Но за этот небольшой период он произвел колоссальное впечатление. Он здорово повлиял на «Монако» и сыграл в разы лучше Адама Траоре, который находился на месте Головина с начала матча.

    Жаль, что Александр не смог сделать результативных действий. Но он смотрелся активно, искал партнеров передачами, выдумывал что-то.

    Александр не боится играть в футбол. Чувствуется, что у него есть желание помогать команде, что он готов выкладываться. Это талантливый игрок, который хочет и может показывать свои сильные качества.

    Поражает, что Головин, который только что вернулся после травмы, отрабатывает на поле и не боится получить травму. Играет с полной отдачей. Это как минимум смело с учетом того, что он еще не готов на сто процентов физически. Думаю, в «Монако» очень сильно ждали его возвращения», – сказал журналист.

    Ранее вице-президент «Монако» Вадим Васильев положительно отозвался о первой игре Головина в составе новой команды.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.09.2018 07:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 25 сентября 2018, 13:03

      ну вышел...ну не начудил....ну молодец...но что в этом колоссального?

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 13:03

      Удачи в дальнейших матчах и уже 90 минут.

      2
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      Рейтинг: +3136

      m40 25 сентября 2018, 09:20

      А да ну ладно. Я смотрел как раз вторую половину 2 тайма. Нормально вышел, играл уверенно, старался вести игру. Произвел хорошее впечатление, но вот ,,колоссальное,,- не, не согласен. Нанес единственный удар по воротом, мяч срикошетил и ушел на угловой. Но вот если бы в том моменте не пожадничал и покатил на ход партнеру, то был бы выход 1 на 1 с вратарем.

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