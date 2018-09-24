Кариус: «Рамос не извинился передо мной за удар в финале Лиги чемпионов»

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус, выступающий на правах аренды в «Бешикташе», рассказал о столкновении с защитником «Реала» Серхио Рамосом в финале Лиги чемпионов.

Испанец ударил Кариуса локтем. По результатам медицинского обследования выяснилось, что у голкипера было сотрясение мозга.

«Только Рамос знает, был ли этот удар намеренным. Но в итоге он передо мной не извинился.

Тесты подтвердили, что у меня было нарушение зрения. В нормальных условиях я не допускал таких ошибок, поэтому мне трудно объяснить», – сказал Кариус.