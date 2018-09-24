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    Кариус: «Рамос не извинился передо мной за удар в финале Лиги чемпионов»

    Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус, выступающий на правах аренды в «Бешикташе», рассказал о столкновении с защитником «Реала» Серхио Рамосом в финале Лиги чемпионов.

    Испанец ударил Кариуса локтем. По результатам медицинского обследования выяснилось, что у голкипера было сотрясение мозга.

    «Только Рамос знает, был ли этот удар намеренным. Но в итоге он передо мной не извинился.

    Тесты подтвердили, что у меня было нарушение зрения. В нормальных условиях я не допускал таких ошибок, поэтому мне трудно объяснить», – сказал Кариус.

    Источник: Bild

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    24.09.2018 21:02
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +567

      LAY394 26 сентября 2018, 19:19

      Балабол, если было нарушение зрения шёл бы менялся

      0
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      Рейтинг: +12344

      DeStar 24 сентября 2018, 23:02

      Все еще ищут оправданияза свои ошибки. Т.е сам ничего не почувствовал и продолжил играть? чьи проблем ? рамоса? ах да я забыл, у него ж сотрясение нашли. через 5-7 дней после финала ЛЧ, круто, молодцы!

      0
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      Рейтинг: +254

      fabio_c 24 сентября 2018, 23:00

      оу...ну, напиши об этом книгу)

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 24 сентября 2018, 22:58

      зато глоры Реала довольны. А как победили - то ли на пенках, то ли после приёмов самбо, то ли на 15й добавленой минуте - им не важно.
      Хорошо куча глоров побежало в лалигу сейчас

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 сентября 2018, 22:09

      Рамос знает как выводить из строя ,в этом он мастер своего дела.

      4
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 24 сентября 2018, 21:32

      Ну это же Срамос , что от него ждать !

      3
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > ROSTOV SUPER 17 ноября 2018, 14:14

      Ничего хорошего !

      0
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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 24 сентября 2018, 21:32

      Рамос перед многими не извинился.

      4
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 24 сентября 2018, 21:09

      ну замену просил бы... че щас трепаться об этом..

      2
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      Рейтинг: +886

      xColaz > mihail200606 24 сентября 2018, 21:17

      Легко тебе говорить) Может еще и Салах сам виноват? И остальные многочисленные жертвы маньяков типа Рамоса и Пепе. Нет, чувак, об этом он имеет право трепаться всю оставшуюся жизнь, если захочет

      4
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio > xColaz 24 сентября 2018, 21:21

      Главное чтоб не плакал

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      Рейтинг: +12344

      DeStar > xColaz 24 сентября 2018, 23:03

      а назовика мне еще жертв рамоса ? а то ливерпуль решил в одном человеке найти ответы на все вопросы, небось в конце сезона скажут ,что из-за травмы салаха он не забил 33 гола в апл и поэтому ливерпуль 2-3-4 вчемпионате будет. ( условно)

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