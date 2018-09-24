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  • Кариус: «Рамос не извинился передо мной за удар в финале Лиги чемпионов»

Кариус: «Рамос не извинился передо мной за удар в финале Лиги чемпионов»

24 сентября 2018, 21:02
12

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус, выступающий на правах аренды в «Бешикташе», рассказал о столкновении с защитником «Реала» Серхио Рамосом в финале Лиги чемпионов.

Испанец ударил Кариуса локтем. По результатам медицинского обследования выяснилось, что у голкипера было сотрясение мозга.

«Только Рамос знает, был ли этот удар намеренным. Но в итоге он передо мной не извинился.

Тесты подтвердили, что у меня было нарушение зрения. В нормальных условиях я не допускал таких ошибок, поэтому мне трудно объяснить», – сказал Кариус.

Источник: Bild
Лига чемпионов Ливерпуль Реал Рамос Серхио Кариус Лорис
Комментарии (12)
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mihail200606
1537812551
ну замену просил бы... че щас трепаться об этом..
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Aaisberg
1537813920
Рамос перед многими не извинился.
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ROSTOV SUPER
1537813969
Ну это же Срамос , что от него ждать !
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zigbert
1537816187
Рамос знает как выводить из строя ,в этом он мастер своего дела.
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калач
1537819116
зато глоры Реала довольны. А как победили - то ли на пенках, то ли после приёмов самбо, то ли на 15й добавленой минуте - им не важно. Хорошо куча глоров побежало в лалигу сейчас
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fabio_c
1537819202
оу...ну, напиши об этом книгу)
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DeStar
1537819340
Все еще ищут оправданияза свои ошибки. Т.е сам ничего не почувствовал и продолжил играть? чьи проблем ? рамоса? ах да я забыл, у него ж сотрясение нашли. через 5-7 дней после финала ЛЧ, круто, молодцы!
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LAY394
1537978792
Балабол, если было нарушение зрения шёл бы менялся
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