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  • «Урал» ищет болельщиков, которые на матче с «Ростовом» потеряли бюстгальтер и гаечный ключ

«Урал» ищет болельщиков, которые на матче с «Ростовом» потеряли бюстгальтер и гаечный ключ

24 сентября 2018, 19:48
8

«Урал» обратился к болельщикам, которые во время матча чемпионата России с «Ростовом» потеряли свои вещи.

«Уважаемые болельщики, если вы потеряли вещи на «Екатеринбург Арене», у вас есть шанс их вернуть. На входной группе №4 (ул. Пирогова, 4) организована выдача потерянных вещей. Пункт работает с 7:00 до 16:00 по будням и с 7:00 до 15:00 по выходным.

Список найденных вещей после матча «Урал» – «Ростов»: пледы, бюстгальтер, авоська, дезодоранты, контейнер для еды, термосы, перчатка, несколько комплектов ключей, штопор, гаечный ключ, ножницы, ключ от автомобиля, пинцеты, ложки для обуви, зонт, сумка спортивная, капли в нос, банковские карты.

Отметим, что во время игры все потерянные вещи передаются волонтерам, которые работают на информационных стойках. На каждом секторе стадиона находится шесть инфостоек. В случае обнаружения потери во время матча обращайтесь туда», – говорится в сообщении екатеринбургской команды.

Источник: ФК «Урал»
Россия. Премьер-лига Урал
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1537808741
Штопор, гаечный ключ, ножницы, капли в нос в литровой бутылке... куда охрана смотрит? Все на бюстгальтер отвлеклись что ли?...
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KOLBIS
1537808947
Похоже слесарь кого-то соблазнил...
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mihail200606
1537809942
блин, а если бы этот гаечный ключ прилетел на поле вдруг.. че за проверки.. ну а бюстгальтер... что тут такого... это так естественно потерять на футболе бюстик..
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Мары
1537810527
Пока искал свой ключ бухгалтер На шляпу прилетел бюстгальтер Затем пинцеты, штопор , болт В него бросал какой то скот.
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Полная Канистра
1537812350
кажись парадес бюстгальтер потерял . Авоську с пирожками Дзюба оставил и то все надкусаны . Дезодорант смолов. Штопор бузова Тарасова.Банковскую карту погремушка выбросил так как денег нет там .Капли в нос ананидзе выбросил так как скоро выходит на игры
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zigbert
1537860732
Рассеянность никто не отменял.
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