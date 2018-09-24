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    «Урал» ищет болельщиков, которые на матче с «Ростовом» потеряли бюстгальтер и гаечный ключ

    «Урал» обратился к болельщикам, которые во время матча чемпионата России с «Ростовом» потеряли свои вещи.

    «Уважаемые болельщики, если вы потеряли вещи на «Екатеринбург Арене», у вас есть шанс их вернуть. На входной группе №4 (ул. Пирогова, 4) организована выдача потерянных вещей. Пункт работает с 7:00 до 16:00 по будням и с 7:00 до 15:00 по выходным.

    Список найденных вещей после матча «Урал» – «Ростов»: пледы, бюстгальтер, авоська, дезодоранты, контейнер для еды, термосы, перчатка, несколько комплектов ключей, штопор, гаечный ключ, ножницы, ключ от автомобиля, пинцеты, ложки для обуви, зонт, сумка спортивная, капли в нос, банковские карты.

    Отметим, что во время игры все потерянные вещи передаются волонтерам, которые работают на информационных стойках. На каждом секторе стадиона находится шесть инфостоек. В случае обнаружения потери во время матча обращайтесь туда», – говорится в сообщении екатеринбургской команды.

    Источник: ФК «Урал»

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    24.09.2018 19:48
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 10:32

      Рассеянность никто не отменял.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 24 сентября 2018, 21:36

      Короче каждый болельщик урала что-то оставил клубу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 сентября 2018, 21:05

      кажись парадес бюстгальтер потерял . Авоську с пирожками Дзюба оставил и то все надкусаны . Дезодорант смолов. Штопор бузова Тарасова.Банковскую карту погремушка выбросил так как денег нет там .Капли в нос ананидзе выбросил так как скоро выходит на игры

      6
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 24 сентября 2018, 20:35

      Пока искал свой ключ бухгалтер
      На шляпу прилетел бюстгальтер
      Затем пинцеты, штопор , болт
      В него бросал какой то скот.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 24 сентября 2018, 20:25

      блин, а если бы этот гаечный ключ прилетел на поле вдруг.. че за проверки..

      ну а бюстгальтер... что тут такого... это так естественно потерять на футболе бюстик..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 24 сентября 2018, 20:09

      Похоже слесарь кого-то соблазнил...

      4
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      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > KOLBIS 25 сентября 2018, 16:29

      или слесаря. Но штопор ему зачем?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Отчаянный Пердун 25 сентября 2018, 16:31

      А какое соблазнение не важно кого происходит без бутылочки красного или полусладкого белого?...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 24 сентября 2018, 20:05

      Штопор, гаечный ключ, ножницы, капли в нос в литровой бутылке... куда охрана смотрит? Все на бюстгальтер отвлеклись что ли?...

      6
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