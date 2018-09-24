«Урал» ищет болельщиков, которые на матче с «Ростовом» потеряли бюстгальтер и гаечный ключ

«Урал» обратился к болельщикам, которые во время матча чемпионата России с «Ростовом» потеряли свои вещи.

«Уважаемые болельщики, если вы потеряли вещи на «Екатеринбург Арене», у вас есть шанс их вернуть. На входной группе №4 (ул. Пирогова, 4) организована выдача потерянных вещей. Пункт работает с 7:00 до 16:00 по будням и с 7:00 до 15:00 по выходным.

Список найденных вещей после матча «Урал» – «Ростов»: пледы, бюстгальтер, авоська, дезодоранты, контейнер для еды, термосы, перчатка, несколько комплектов ключей, штопор, гаечный ключ, ножницы, ключ от автомобиля, пинцеты, ложки для обуви, зонт, сумка спортивная, капли в нос, банковские карты.

Отметим, что во время игры все потерянные вещи передаются волонтерам, которые работают на информационных стойках. На каждом секторе стадиона находится шесть инфостоек. В случае обнаружения потери во время матча обращайтесь туда», – говорится в сообщении екатеринбургской команды.