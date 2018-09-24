Эррера отказался от предложения «Барселоны» и хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера отказался от возможности перейти в «Барселону» и хочет продолжить выступать за английский клуб.

Нынешний контракт испанца с «Юнайтед» истекает следующим летом, поэтому с 1 января он может вести переговоры с другими командами. Тем не менее цель хавбека – остаться на «Олд Траффорд».

Несмотря на это, главный тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде надеется уговорить на переход Эрреру, с которым он ранее работал в «Атлетике».

В текущем сезоне Эррера принял участие в двух матчах, проведя на поле в общей сложности 69 минут.