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    Эррера отказался от предложения «Барселоны» и хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера отказался от возможности перейти в «Барселону» и хочет продолжить выступать за английский клуб.

    Нынешний контракт испанца с «Юнайтед» истекает следующим летом, поэтому с 1 января он может вести переговоры с другими командами. Тем не менее цель хавбека – остаться на «Олд Траффорд».

    Несмотря на это, главный тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде надеется уговорить на переход Эрреру, с которым он ранее работал в «Атлетике».

    В текущем сезоне Эррера принял участие в двух матчах, проведя на поле в общей сложности 69 минут.

    Источник: ESPN

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    24.09.2018 16:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 сентября 2018, 17:03

      да нах он нужен ! вообще там в мю некого и покупать !

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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 > dinar7777dinar 24 сентября 2018, 21:23

      Следи за своим клубом и нехер лить грязь на чужие.

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