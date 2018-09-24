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    Максименко: «Готов играть за «Спартак» бесплатно. Это ж родное»

    Голкипер «Спартака» Александр Максименко рассказал, что готов играть бесплатно, если московский клуб предложит ему пожизненный контракт.

    «Готов играть бесплатно. Это же родное. Мне писали, что мой уровень – вторая лига; год пройдeт, и меня не станет, все забудут.

    Моя жизнь после перевода в основу «Спартака» никак не изменилась. Да, сейчас я более публичный человек, но в плане быта вообще нет перемен», – сказал Максименко в интервью YouTube-каналу «КраСава».

    В нынешнем сезоне Максименко провел восемь матчей в РПЛ, пропустив четыре гола.

    Источник: YouTube

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    24.09.2018 16:39
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +982

      O-Z 24 сентября 2018, 22:18

      Давай давай дерзай родной. Каждый год новые такие же приходят и так говорят.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 сентября 2018, 20:42

      У Максименко есть задатки хорошего вратаря и то что он предан своему клубу делает ему честь.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 24 сентября 2018, 19:56

      младше меня на 10 лет и 10 дней, а рассуждает как 50 летний!)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 24 сентября 2018, 19:43

      давай. а з/п твою пусть мне кидают)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 24 сентября 2018, 19:16

      Саня! бери скорее слова обратно! женишься - мадам тебе всю плешь проест...)))

      1
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 24 сентября 2018, 18:29

      Не скромничай,мальчик! Минималку 11 000т. путинских получи на хлеб!

      0
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 24 сентября 2018, 18:28

      ...вратарь растущий,но не надо таких заявлений.Любой труд должен быть ОПЛАЧЕН.

      3
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 24 сентября 2018, 18:22

      Мужик сказал,мужик сделал

      1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 24 сентября 2018, 18:20

      Голова без ума- что ворота без сетки.Пусть поиграет в порядке тестирования бесплатно.В РПЛ есть футболисты, которые готовы не играть, а получать з/плату,причем не маленькую.

      4
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      Рейтинг: +543

      vsolon 24 сентября 2018, 18:14

      об штангу ударился наверно....)))

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