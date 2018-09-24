Максименко: «Готов играть за «Спартак» бесплатно. Это ж родное»

Голкипер «Спартака» Александр Максименко рассказал, что готов играть бесплатно, если московский клуб предложит ему пожизненный контракт.

«Готов играть бесплатно. Это же родное. Мне писали, что мой уровень – вторая лига; год пройдeт, и меня не станет, все забудут.

Моя жизнь после перевода в основу «Спартака» никак не изменилась. Да, сейчас я более публичный человек, но в плане быта вообще нет перемен», – сказал Максименко в интервью YouTube-каналу «КраСава».

В нынешнем сезоне Максименко провел восемь матчей в РПЛ, пропустив четыре гола.