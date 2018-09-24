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  • Максименко: «Готов играть за «Спартак» бесплатно. Это ж родное»

Максименко: «Готов играть за «Спартак» бесплатно. Это ж родное»

24 сентября 2018, 16:39
37

Голкипер «Спартака» Александр Максименко рассказал, что готов играть бесплатно, если московский клуб предложит ему пожизненный контракт.

«Готов играть бесплатно. Это же родное. Мне писали, что мой уровень – вторая лига; год пройдeт, и меня не станет, все забудут.

Моя жизнь после перевода в основу «Спартака» никак не изменилась. Да, сейчас я более публичный человек, но в плане быта вообще нет перемен», – сказал Максименко в интервью YouTube-каналу «КраСава».

В нынешнем сезоне Максименко провел восемь матчей в РПЛ, пропустив четыре гола.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр
Комментарии (37)
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VGreen
1537796691
Блин, почему в спартачах столько пафоса и громких слов, независимо игрок это тренер болельщик или руководитель. Ну ну, бесплатно бы он играл. А как не доплатят - то или контракт предложат с меньшей зп - то сразу такие слова забываются
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acer2003
1537796753
Очередная птица Говорун из Спартака )))
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Project Бабангида
1537796962
помнится месси такое про барселону говорил, а потом каждые пол года контракт улучшал так что на зарплату других денег не оставалось
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GoldPlayFIFARus9
1537797066
Родина там, где жопа в тепле, и ты лучше меня это знаешь. Брат 2 (с) Замечательно слышать подобную браваду от людей, которые за 2-3 года могут обеспечить себе безбедную старость
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С-Пб on-line
1537797225
Слова не здорового человека...
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Jhon1989
1537797315
ПАРНИШААА!!! Что за бред ты несешь...
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MaxRnD
1537797997
Ну хоть бы за еду что ли ...., а то тем, кто за деньги корячится, как-то неудобно будет. Совсем себя не бережёт. Сгорит ведь на работе...
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Cules2013
1537798686
Лапша километрового размера, сколько уже было таких "бесплатников", а потом всплывают новости, что по личке договориться не могут)))
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латунный
1537799577
пусть поиграет бесплатно или это тлько ля ля
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Dr Metal
1537800420
Ладно уж дайте ему зп 30.000 рублей в месяц так и быть, многие тут получают так же, а то и меньше. Почему ему должны платить больше?
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