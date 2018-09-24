Кьеллини: «Этот «Ювентус» является самым сильным за последние восемь лет»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини отметил вклад форварда команды Криштиану Роналду в победу над «Фрозиноне» (2:0). Португалец стал автором одного из голов.

«Никто и не ожидал ничего другого от Роналду. Да, ему не повезло с удалением в Лиге чемпионов, но он все равно всегда будет ключевым игроком для нас.

Думаю, этот «Ювентус» является самым сильным за последние восемь лет», – сказал защитник.

В текущем сезоне «Ювентус» после пяти туров лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 15 очков.