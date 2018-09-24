Обамеянг с момента дебюта в АПЛ забил 12 голов. Больше только у Салаха

Накануне состоялся матч шестого тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» встречался с «Эвертоном». Игра завершилась со счетом 2:0.

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг стал автором одного из голов своей команды в этой встрече. Для габонца этот мяч стал 12-м в турнире с февраля этого года, когда он дебютировал после перехода из дортмундской «Боруссии».

За данный отрезок времени больше голов в АПЛ забил лишь форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах – 16.