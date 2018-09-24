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    Обамеянг с момента дебюта в АПЛ забил 12 голов. Больше только у Салаха

    Накануне состоялся матч шестого тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» встречался с «Эвертоном». Игра завершилась со счетом 2:0.

    Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг стал автором одного из голов своей команды в этой встрече. Для габонца этот мяч стал 12-м в турнире с февраля этого года, когда он дебютировал после перехода из дортмундской «Боруссии».

    За данный отрезок времени больше голов в АПЛ забил лишь форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах – 16.

    Источник: Opta

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    24.09.2018 08:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3463

      acor94 24 сентября 2018, 11:24

      И кстати с февраля у Кейна тоже 12 мячей в АПЛ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3463

      acor94 24 сентября 2018, 11:19

      А почему эта новость главная и кто вообще считает голы за календарный год, так еще и с февраля? Очнитесь, уже давно новый сезон.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 сентября 2018, 10:36

      Игрок качественный и мастеровитый, удачное приобретение сделал " Арсенал".

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