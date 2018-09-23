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Гулиев: «Выход «Ростова» в еврокубки? В мае посмотрим»

23 сентября 2018, 10:12
5

Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев подвел итоги домашнего матча 8-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:0). На данный момент донская команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

– Карпин обычно говорит: «Если бы чуть больше повезло, то бы выиграли…»

– Он правильно говорит. У меня был момент, но в штангу попал. И еще были хорошие моменты, не стопроцентные, но голевые. Могли забивать, но чуть-чуть не повезло.

– В чем вашей команде нужно было прибавить, чтобы все-таки одержать победу?

– Не знаю, что сказать. Думаю, поймем это на теории. Но Валерий Георгиевич зашел и сказал, что претензий таких нет, просто надо забивать, когда есть моменты.

– У «Ростова» три ничьих подряд. Подрастеряли победный кураж?

– Если смотреть на результат, то можно так говорить. Но у нас нет такого чувства. Если бы повезло, победили бы «Уфу». Обидно, но набрали очко. Это не хорошо и не плохо, это средне.

– Перед вами стоит задача попасть в еврокубки?

– Пока рано об этом говорить, в мае посмотрим. Через десять игр все может поменяться, но мы надеемся, что все будет хорошо.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Гулиев Аяз
Комментарии (5)
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prezent2017
1537693576
Почему бы нет? Стадион построили...
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латунный
1537698487
2или 3 место будет нашим ростов вперёд
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dik_fransis
1537711013
кстати гулиев молодца-сильно прибавил!!!
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Таганский
1537721632
Правильно!! Нечего языком трещать - время придет, увидим..
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vgarakh
1537773199
Надо
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