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    Гулиев: «Выход «Ростова» в еврокубки? В мае посмотрим»

    Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев подвел итоги домашнего матча 8-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:0). На данный момент донская команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

    – Карпин обычно говорит: «Если бы чуть больше повезло, то бы выиграли…»

    – Он правильно говорит. У меня был момент, но в штангу попал. И еще были хорошие моменты, не стопроцентные, но голевые. Могли забивать, но чуть-чуть не повезло.

    – В чем вашей команде нужно было прибавить, чтобы все-таки одержать победу?

    – Не знаю, что сказать. Думаю, поймем это на теории. Но Валерий Георгиевич зашел и сказал, что претензий таких нет, просто надо забивать, когда есть моменты.

    – У «Ростова» три ничьих подряд. Подрастеряли победный кураж?

    – Если смотреть на результат, то можно так говорить. Но у нас нет такого чувства. Если бы повезло, победили бы «Уфу». Обидно, но набрали очко. Это не хорошо и не плохо, это средне.

    – Перед вами стоит задача попасть в еврокубки?

    – Пока рано об этом говорить, в мае посмотрим. Через десять игр все может поменяться, но мы надеемся, что все будет хорошо.

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.09.2018 10:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 24 сентября 2018, 10:13

      Надо

      2
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 23 сентября 2018, 19:53

      Правильно!!
      Нечего языком трещать - время придет, увидим..

      2
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      Рейтинг: +466

      dik_fransis 23 сентября 2018, 16:56

      кстати гулиев молодца-сильно прибавил!!!

      2
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      Рейтинг: +1905

      латунный 23 сентября 2018, 13:28

      2или 3 место будет нашим ростов вперёд

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 сентября 2018, 12:06

      Почему бы нет? Стадион построили...

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