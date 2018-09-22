Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гвардиола: «Пять голов «Кардиффу»? Это уровень прошлого сезона»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 6-го тура АПЛ против «Кардиффа» (5:0).

    «Это уровень прошлого сезона. Мы не можем не думать о Лиге чемпионов, соперники тоже хорошо играют, мы знали это. Это часть работы.

    Сезон длинный, нам предстоит сыграть еще много матчей. После одного неудачного результата команда вернулась туда, где она обычно находится», – сказал Гвардиола.

    «Манчестер Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 16-ю очками.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2018 22:34
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 13:03

      Ман Сити рано еще списывать со счетов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 23 сентября 2018, 00:45

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 23 сентября 2018, 00:28

      А как дойдет до серьезных разборок обладают счет как с Лионом.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11