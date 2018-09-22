Гвардиола: «Пять голов «Кардиффу»? Это уровень прошлого сезона»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 6-го тура АПЛ против «Кардиффа» (5:0).

«Это уровень прошлого сезона. Мы не можем не думать о Лиге чемпионов, соперники тоже хорошо играют, мы знали это. Это часть работы.

Сезон длинный, нам предстоит сыграть еще много матчей. После одного неудачного результата команда вернулась туда, где она обычно находится», – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 16-ю очками.