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    Далич: «Влашичу не хватает стабильности, чтобы я вызывал его в сборную»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поговорил о полузащитнике ЦСКА Николе Влашиче. Специалист объяснил, в чем хавбеку нужно добавить.

    «Влашич сейчас больше нужен молодежной сборной, чем основной. Чтобы оказаться в главной команде, Николе следует добавить стабильности в игровом плане», – заключил Далич в интервью Dnevnik.hr.

    Футболист принадлежит «Эвертону».

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.09.2018 19:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 сентября 2018, 19:34

      О какой игровой стабильности можно говорить, когда пацану 20 лет, скоро будет 21, и он не имел игровой практики в АПЛ. И только сейчас в ЦСКА показывает свой потенциал. Молодёжку он перерос по своей игре, ему надо мужать и набираться игрового опыта рядом с большими мастерами сборной Хорватии. Тем более игры в Лиге наций этому способствуют. Играй он вместе с Головиным, Бистровичем это были бы три мушкетёра в середине поля в РПЛ.

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