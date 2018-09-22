Далич: «Влашичу не хватает стабильности, чтобы я вызывал его в сборную»

О какой игровой стабильности можно говорить, когда пацану 20 лет, скоро будет 21, и он не имел игровой практики в АПЛ. И только сейчас в ЦСКА показывает свой потенциал. Молодёжку он перерос по своей игре, ему надо мужать и набираться игрового опыта рядом с большими мастерами сборной Хорватии. Тем более игры в Лиге наций этому способствуют. Играй он вместе с Головиным, Бистровичем это были бы три мушкетёра в середине поля в РПЛ.
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поговорил о полузащитнике ЦСКА Николе Влашиче. Специалист объяснил, в чем хавбеку нужно добавить.
«Влашич сейчас больше нужен молодежной сборной, чем основной. Чтобы оказаться в главной команде, Николе следует добавить стабильности в игровом плане», – заключил Далич в интервью Dnevnik.hr.
Футболист принадлежит «Эвертону».