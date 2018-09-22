Далич: «Влашичу не хватает стабильности, чтобы я вызывал его в сборную»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поговорил о полузащитнике ЦСКА Николе Влашиче. Специалист объяснил, в чем хавбеку нужно добавить.

«Влашич сейчас больше нужен молодежной сборной, чем основной. Чтобы оказаться в главной команде, Николе следует добавить стабильности в игровом плане», – заключил Далич в интервью Dnevnik.hr.

Футболист принадлежит «Эвертону».