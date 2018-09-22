Фанаты аплодисментами проводили Глушакова с матча против молодежки ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков принял участие в матче восьмого тура первенства молодежных команд клубов РПЛ против ЦСКА (2:1). После игры болельщики красно-белых проводили экс-капитана первого состава овациями.

Хавбек отстранен от работы с основной командой из-за лайка, поставленного под критикой в адрес главного тренера.

Глушаков выступает за «Спартак» с 2013 года.

twit text — Andrew Mikhaylov (@AJ_Mikhaylov) 22 сентября 2018 г.

Шум вокруг Глушакова сложнее, чем кажется