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    Фанаты аплодисментами проводили Глушакова с матча против молодежки ЦСКА

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков принял участие в матче восьмого тура первенства молодежных команд клубов РПЛ против ЦСКА (2:1). После игры болельщики красно-белых проводили экс-капитана первого состава овациями.

    Хавбек отстранен от работы с основной командой из-за лайка, поставленного под критикой в адрес главного тренера.

    Глушаков выступает за «Спартак» с 2013 года.

    Шум вокруг Глушакова сложнее, чем кажется

    Источник: Twitter

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    22.09.2018 17:28
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 23 сентября 2018, 02:06

      Ну вот и здорово, такая помощь - тоже помощь

      0
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 22 сентября 2018, 21:21

      Хавбек отстранен от работы с основной командой из-за лайка, поставленного под критикой в адрес главного тренера.
      Автор, какой же ты ишак!!! Ты реально не понимаешь, или ты стебешься?!?!? Он отстранен не из-за лайка.....

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 сентября 2018, 21:08

      Молодец, денис, помог своим. Думаю, Карреру переживешь.

      -2
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      Рейтинг: +161

      ugc-gaming 22 сентября 2018, 19:53

      *С Небес На Землю одним нелепым взмахом* Lumen

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 22 сентября 2018, 19:00

      вопрос такой, а чего в молодежном первенстве нет возрастного потолка, играют все... одному 31 другому 34, во молодежь вышла на поле...

      0
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      Рейтинг: +752

      alex1004 > pegas1276 22 сентября 2018, 20:56

      Допускается наличие трех возрастных игроков на поле + вратарь.

      2
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 > alex1004 22 сентября 2018, 20:58

      и какая это молодежка, что молодых мало, или лазейка специально оставлена, чтобы "штрафников" в ссылку отправлять, но это бредятина...

      0
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 22 сентября 2018, 18:11

      Достижение,старому занимать место в молодежке ,терея в основе,браво,чего сказать то!молодежка коней из 100% ,дала не хилый бой ,спаотаку из 80 % молодых .все больше восхищаюсь молодежью цска и их селекцией.браво кони

      6
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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 22 сентября 2018, 18:05

      Привыкай Дениска, теперь будешь ходить по земле, несмотря на овации.

      4
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 22 сентября 2018, 17:51

      Забил хоть детишкам или важный ходил как обычно?)

      7
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      Рейтинг: +798

      Vepras 22 сентября 2018, 17:50

      Прежде чем предъявлять претензии тренеру надо самому научиться забивать, я еще могу понять болтливого Дзюбу или Денисова, но Глушаков то со своим нулевым КПД куда с критикой лезет ?

      6
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 22 сентября 2018, 17:49

      Это "Феррари"?

      0
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      Рейтинг: +1311

      Taps > Добрый Бобер 22 сентября 2018, 18:09

      От бешенных денег совсем охерели.
      Посмотрите как живёт Россия в провинции.

      1
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      Рейтинг: +443

      foreverorthodox > Добрый Бобер 22 сентября 2018, 20:26

      По кузову больше похоже на "Бентли"

      0
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