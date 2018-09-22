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  • Хохлов – о поражении от «Анжи»: «Игроки не поняли, что я им говорил перед матчем»

Хохлов – о поражении от «Анжи»: «Игроки не поняли, что я им говорил перед матчем»

22 сентября 2018, 16:31
14

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итог матча восьмого тура РПЛ против «Анжи» (0:1). Перед игрой дагестанцы занимали последнюю строчку в таблице.

«Видимо, игроки не поняли, что я говорил им перед игрой. Недооценка всегда приводит к такому результату. Медленно развивали атаки, играли без агрессии. Абдул Тетте хорошо держит позицию, а впереди не хватает людей.

Будет разбор игры, после которого примем решение, относительного того, каким будет состав на следующую игру», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

Динамовцы в таблице идут восьмыми.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Анжи Хохлов Дмитрий
Комментарии (14)
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amazonaws
1537624054
Угадайте с первого раза. От чего зависят результаты команд? Правильно. От уровня и организации тренировочного процесса, от подготовки к играм. Именно от постановки тренировочного процесса и подготовки зависят результаты команд. Как тренируются, так и играют, а как играют, такой и получают результат. ЗАКОН! Прямо пропорциональная зависимость результата от организации и постановки тренировочного процесса. Слова это хорошо, но надо ещё и на тренировках отрабатывать взаимодействие и точность последнего паса, обработку и контроль мяча. Динамо наседало, но без точных ударов в створ и к тому же пеналь не забили. Плохо Хохлов подготовил команду к этой игре. Игроки расслабились и недооценили соперника, за что и поплатились. Анжи, через два паса, от вратаря до ворот Динамо, забило классный гол. Одна двухходовка и игра сделана. Поздравляем Анжи с победой! Динамо не горюй! Надо лучше готовиться.
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Полная Канистра
1537627353
а кто ещё у тебя есть в обойме? те же кто играл и выйдут в след. игру
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vitvik
1537627959
"Игроки не поняли". Иностранцам переводчики нужны, наши по бестолковости тренера понять не смогли.
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батог
1537629375
Да нет у него хорошего напа, как и в Спартаке после ухода Промеса!
Ответить
Нас Много
1537629727
Эх Дмитрий, Дмитрий... Обвинение игроков в непонимании глобальных тренерских замыслов - первый шаг к расставанию с клубом...
Ответить
Рубик Докоян
1537631215
Если этим футбольным мастерам не доходит через голову, тогда через ноги ... Трёх разовые тренировки, после них пробитие штрафных и пенальти.
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Shotlandets86
1537646461
Слишком долго вкатывались. Надо раньше такого соперника давить.
Ответить
zigbert
1537692685
Хохлов прав.
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