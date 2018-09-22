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    Хохлов – о поражении от «Анжи»: «Игроки не поняли, что я им говорил перед матчем»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итог матча восьмого тура РПЛ против «Анжи» (0:1). Перед игрой дагестанцы занимали последнюю строчку в таблице.

    «Видимо, игроки не поняли, что я говорил им перед игрой. Недооценка всегда приводит к такому результату. Медленно развивали атаки, играли без агрессии. Абдул Тетте хорошо держит позицию, а впереди не хватает людей.

    Будет разбор игры, после которого примем решение, относительного того, каким будет состав на следующую игру», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Динамовцы в таблице идут восьмыми.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.09.2018 16:31
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 11:51

      Хохлов прав.

      3
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 22 сентября 2018, 23:01

      Слишком долго вкатывались. Надо раньше такого соперника давить.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 сентября 2018, 18:46

      Если этим футбольным мастерам не доходит через голову, тогда через ноги ... Трёх разовые тренировки, после них пробитие штрафных и пенальти.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Рубик Докоян 22 сентября 2018, 23:37

      ну или просто ногами побить)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > FanatSerj 22 сентября 2018, 23:41

      Тогда молодёжку придётся выпускать играть в последующих турах. Команда играет не стабильно и безвольно. Может выдать неплохой матч с более сильным соперником, а потом сыграть как сегодня.

      3
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 22 сентября 2018, 18:22

      Эх Дмитрий, Дмитрий... Обвинение игроков в непонимании глобальных тренерских замыслов - первый шаг к расставанию с клубом...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 22 сентября 2018, 18:16

      Да нет у него хорошего напа, как и в Спартаке после ухода Промеса!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 22 сентября 2018, 17:52

      "Игроки не поняли". Иностранцам переводчики нужны, наши по бестолковости тренера понять не смогли.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 сентября 2018, 17:42

      а кто ещё у тебя есть в обойме? те же кто играл и выйдут в след. игру

      6
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      Рейтинг: +115

      яцык > Полная Канистра 22 сентября 2018, 18:35

      найдем кого нибудь не всех вам пидоров продали типа ташаева

      1
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 22 сентября 2018, 16:47

      Угадайте с первого раза.
      От чего зависят результаты команд?
      Правильно.
      От уровня и организации тренировочного процесса, от подготовки к играм.
      Именно от постановки тренировочного процесса и подготовки зависят результаты команд.
      Как тренируются, так и играют, а как играют, такой и получают результат. ЗАКОН!
      Прямо пропорциональная зависимость результата от организации и постановки тренировочного процесса.

      Слова это хорошо, но надо ещё и на тренировках отрабатывать взаимодействие и точность последнего паса, обработку и контроль мяча.
      Динамо наседало, но без точных ударов в створ и к тому же пеналь не забили.
      Плохо Хохлов подготовил команду к этой игре.
      Игроки расслабились и недооценили соперника, за что и поплатились.
      Анжи, через два паса, от вратаря до ворот Динамо, забило классный гол.
      Одна двухходовка и игра сделана.
      Поздравляем Анжи с победой!
      Динамо не горюй! Надо лучше готовиться.

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