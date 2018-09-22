Хохлов – о поражении от «Анжи»: «Игроки не поняли, что я им говорил перед матчем»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итог матча восьмого тура РПЛ против «Анжи» (0:1). Перед игрой дагестанцы занимали последнюю строчку в таблице.

«Видимо, игроки не поняли, что я говорил им перед игрой. Недооценка всегда приводит к такому результату. Медленно развивали атаки, играли без агрессии. Абдул Тетте хорошо держит позицию, а впереди не хватает людей.

Будет разбор игры, после которого примем решение, относительного того, каким будет состав на следующую игру», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

Динамовцы в таблице идут восьмыми.