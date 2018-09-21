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    Малкома впервые вызвали в сборную Бразилии

    Главный тренер сборной Бразилии Тите огласил состав команды на товарищеские матчи против Саудовской Аравии и Аргентины. Они состоятся в октябре.

    Вратари: Алисон («Рома»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Фелипе («Гремио»).

    Защитники: Данило («Манчестер Сити»), Алекс Сандро («Ювентус»), Фабиньо («Ливерпуль»), Марсело («Реал»), Маркиньос («ПСЖ»), Миранда («Интер»), Милитао («Порту»), Пабло («Бордо»).

    Полузащитники: Каземиро («Реал»), Коутиньо, Артур (оба — «Барселона»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Ренато Аугусто («Бэйцзин Гоань»), Уолес («Ганновер-96»).

    Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Ришарлисон («Эвертон»), Малком («Барселона»), Эвертон («Гремио»).

    Источник: Twitter

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    21.09.2018 19:47
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