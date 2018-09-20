Каррера: «Намерен дальше работать в «Спартаке», почему я должен хотеть уйти?»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о своем будущем. Итальянец не планирует в ближайшее время покидать клуб.

«Всe это не зависит от меня, я продолжаю выполнять свою работу. Выбор предстоит руководству.

Хочу ли я сам остаться, что бы ни произошло? Я намерен продолжать работать в команде, почему у меня должно быть желание уйти?» – сказал итальянец.

Каррера работает в команде с 2016 года.

«Спартак» ужасен. Это было предсказуемо