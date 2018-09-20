Каррера: «Намерен дальше работать в «Спартаке», почему я должен хотеть уйти?»

Непонятно, почему не нравятся слова Каррера? Дружно набросились и свои и чужие. Человек сказал что продолжает работать, а судьбу его решать будет руководство клуба. Что не так? Или нужно опустить руки и уйти? Как после начала прошлого сезона? Или 0:7 от Ливерпуля? Все хотят красивой игры и море голов? Я - тоже. Но давайте смотреть объективно. Не от хорошей жизни выпускают молодёжь в играх ЛЕ. Травмы, разлад в команде, продажа Промеса. Необходимо время для того что бы наиграть новые связки. Ошибки тренера? Да, они есть. Только не ошибается тот, кто ничего не делает.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о своем будущем. Итальянец не планирует в ближайшее время покидать клуб.
«Всe это не зависит от меня, я продолжаю выполнять свою работу. Выбор предстоит руководству.
Хочу ли я сам остаться, что бы ни произошло? Я намерен продолжать работать в команде, почему у меня должно быть желание уйти?» – сказал итальянец.
Каррера работает в команде с 2016 года.
«Спартак» ужасен. Это было предсказуемо