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    Каррера: «Намерен дальше работать в «Спартаке», почему я должен хотеть уйти?»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о своем будущем. Итальянец не планирует в ближайшее время покидать клуб.

    «Всe это не зависит от меня, я продолжаю выполнять свою работу. Выбор предстоит руководству.

    Хочу ли я сам остаться, что бы ни произошло? Я намерен продолжать работать в команде, почему у меня должно быть желание уйти?» – сказал итальянец.

    Каррера работает в команде с 2016 года.

    «Спартак» ужасен. Это было предсказуемо

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.09.2018 23:05
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 21 сентября 2018, 17:20

      Непонятно, почему не нравятся слова Каррера? Дружно набросились и свои и чужие. Человек сказал что продолжает работать, а судьбу его решать будет руководство клуба. Что не так? Или нужно опустить руки и уйти? Как после начала прошлого сезона? Или 0:7 от Ливерпуля? Все хотят красивой игры и море голов? Я - тоже. Но давайте смотреть объективно. Не от хорошей жизни выпускают молодёжь в играх ЛЕ. Травмы, разлад в команде, продажа Промеса. Необходимо время для того что бы наиграть новые связки. Ошибки тренера? Да, они есть. Только не ошибается тот, кто ничего не делает.

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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 21 сентября 2018, 13:57

      У меня много друзей мясных,и все в один голос хотят отставки Карреры.

      0
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор > yarik1_78 21 сентября 2018, 15:41

      Слышь, Глушак, не позорься. Где конявую эмблему сп...л?

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 сентября 2018, 09:21

      Любого тренера могут уволить если команда не будет показывать достойной игры. Каррера не из тех ,которые сдаются при первых неудачах. Конечно если не будет результата он уйдет ,но пока не все еще потеряно.

      3
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 21 сентября 2018, 08:56

      За такую игру в ПерДив вместе со всей свиной шайкой!!!

      -2
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      Рейтинг: +67327

      portero 21 сентября 2018, 08:02

      Работай, только в ЛЕ хорош сливать, нужны очки и победы.

      2
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 21 сентября 2018, 07:38

      Максимка, от тебя требуют выиграть чемпионат в 7 туре и ЛЕ в первом. Не справился, гудбай.
      Хочет он работать, артист....

      1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > Retiremen_VMF 21 сентября 2018, 08:06

      Тут не он виноват а зажравшиеся игроки во главе с Глушаковым, они атмосферу в раздевалке всю расшатали, затеяли бунт против тренера. Конечно в таком психологическом состоянии команда не играет, нет искорки, не за кого биться.

      1
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > Dgad 21 сентября 2018, 09:21

      ну да не он конечно. и с Пилипчуком тоже не он. давно надо было его гнать. еще 2 года назад,

      1
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 21 сентября 2018, 07:16

      Действительно. Пенсионный возраст продлили...

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      Рейтинг: +666

      vlad1969 21 сентября 2018, 06:37

      После лошадей посмотрим! не встряхнешь команду, уйдешь!

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      Рейтинг: +1532

      starche 21 сентября 2018, 00:23

      Глушаку место в ФНЛ.

      2
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      Рейтинг: +1532

      starche 21 сентября 2018, 00:21

      Смешной пацан.

      0
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