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    Колосков: «Когда смотрел «Локомотив», хотелось выключить. А в ЦСКА был уверен даже при счете 0:2»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал результаты российских клубов в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

    «Локомотив» в гостях уступил «Галатасараю» (0:3), а ЦСКА в компенсированное время вырвал ничью в гостевой игре с «Викторией» (2:2).

    «Двоякое впечатление ЦСКА произвел. Основное впечатление, что команда сохранила свои лучшие качества, которые у нее были в последние годы: это боевой настрой, попытка играть в комбинационный футбол, это высокий уровень подготовки футболистов и в техническом, и в тактическом планах, это стремление нападающих играть в современный футбол. Имею ввиду использование обводки, что очень редко присуще российскому футболу.

    ЦСКА – команда с очень хорошим потенциалом. Самое главное, знаете, что смотрел «Локомотив» накануне, хотелось выключить телевизор, а здесь, несмотря на то что проигрывали 0:2, был убежден, что ЦСКА отыграется.

    Единственное, что пока еще очевидна несыгранность отдельная. Как внутри звеньев, так и в целом. Не буду говорить о причинах, объективных и субъективных. Бросается это в глаза. Плюс робость какая-то определенная, особенно в первые 20-25 минут. Это может быть связано с тем, что для некоторых игроков впервые такого уровня соревнования», – сказал Колосков.

    Источник: Р-Спорт

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    20.09.2018 12:19
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 сентября 2018, 19:24

      впереди Реал и Рома товарищ колосков

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 20 сентября 2018, 16:38

      Молодец, после игры можно чесать, что угодно. Подлизнул хорошо, теперь можешь идти и получить у Шойгу медаль "За воинскую доблесть."

      1
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 20 сентября 2018, 14:24

      У меня тоже аналогичные чувства были. ЦСКА пропускает второй гол. Ничего страшного. Были ощущения, что эта команда способна не только отыграться, но и выиграть. Жалко, что удалось только сравнять. Да и от ЦСКА в этом сезоне ничего не ждешь, а у Локомотива все-таки сыгранные и опытные игроки. Поэтому ничья ЦСКА - это почти что победа, а поражение Локо - это кошмар.

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      Рейтинг: +2888

      absent32 20 сентября 2018, 14:13

      ЦСКА отскочил в Пльзене. не знаю кого там Колосков смотрел, но армейцы играли на много хуже, чем Локо в Станбуле. Галатасарай на три головы выше Виктории и атмосфера на стадионе в Турции адская, даже по телику было жутковато. Конечно это не оправдывает Локо, но и армейцев расхваливать тут не надо. Локо потерял очки от прямого конкурента за выход в плей-офф. А вот ЦСКА может недосчитаться двух очков для 1/16 Лиги Европы.

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      Рейтинг: +229

      MrZLOba > absent32 20 сентября 2018, 19:05

      У локо и состав без изменений по сути! А у ЦСКА на 75%обновился

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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 20 сентября 2018, 13:25

      Видимо, Колосков так и сделал. Локо после пропущенного мяча играл неплохо, были даже шансы сравнять счет, это как минимум похвально, и не вызывает желание что то выключать. А второй момент,при всем уважении к победе коней с их проблемами, Виктория соперник классом ниже, чем Галатасарай.

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      Рейтинг: +2888

      absent32 > УхоГорлоНос 20 сентября 2018, 14:08

      и мне кажется ЦСКА в Станбуле разобрали бы на запчасти.

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      Рейтинг: +283

      Dmirubo > absent32 20 сентября 2018, 14:26

      А я думаю, что Виктория обыграла бы Локомотив:)

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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 20 сентября 2018, 13:11

      Приятно!

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