Колосков: «Когда смотрел «Локомотив», хотелось выключить. А в ЦСКА был уверен даже при счете 0:2»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал результаты российских клубов в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Локомотив» в гостях уступил «Галатасараю» (0:3), а ЦСКА в компенсированное время вырвал ничью в гостевой игре с «Викторией» (2:2).

«Двоякое впечатление ЦСКА произвел. Основное впечатление, что команда сохранила свои лучшие качества, которые у нее были в последние годы: это боевой настрой, попытка играть в комбинационный футбол, это высокий уровень подготовки футболистов и в техническом, и в тактическом планах, это стремление нападающих играть в современный футбол. Имею ввиду использование обводки, что очень редко присуще российскому футболу.

ЦСКА – команда с очень хорошим потенциалом. Самое главное, знаете, что смотрел «Локомотив» накануне, хотелось выключить телевизор, а здесь, несмотря на то что проигрывали 0:2, был убежден, что ЦСКА отыграется.

Единственное, что пока еще очевидна несыгранность отдельная. Как внутри звеньев, так и в целом. Не буду говорить о причинах, объективных и субъективных. Бросается это в глаза. Плюс робость какая-то определенная, особенно в первые 20-25 минут. Это может быть связано с тем, что для некоторых игроков впервые такого уровня соревнования», – сказал Колосков.