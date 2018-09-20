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    Бывший нападающий «Зенита» Лазович завершил карьеру в 35 лет

    Форвард «МОЛ-Види» Данко Лазович объявил о завершении своей профессиональной карьеры, сообщает 24.hu.

    35-летний серб, который известен в России по выступлению за «Зенит» и «Ростов», в ближайшем времени начнет переговоры о расторжении действующего контракта с венгерским клубом. Лазович перейдет на работу в качестве спортивного директора в «Партизан».

    Серб имеет опыт выступления в составе белградского клуба в течение нескольких сезонов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2018 10:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 20 сентября 2018, 23:01

      Всегда буду помнить его фразу после чемпионского сезона: "Россия, это наша братская страна!"

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 20 сентября 2018, 17:39

      Удачи, Данко!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 20 сентября 2018, 17:25

      Достойно. Партизан - правильный клуб.

      0
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 20 сентября 2018, 16:12

      Данька боец! Как ты в Нижнем с голым торсом пошёл на мусорской электрошокер ! Респект и удачи.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 сентября 2018, 15:28

      Данке наш привет и наилучшие пожелания. Классно за Зенит выступал. Тогда в ЛЕ был 100% результат в группе.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 20 сентября 2018, 13:51

      УДАЧИ !!!

      2
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 20 сентября 2018, 11:56

      Удачи ему!

      2
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