Бывший нападающий «Зенита» Лазович завершил карьеру в 35 лет

Форвард «МОЛ-Види» Данко Лазович объявил о завершении своей профессиональной карьеры, сообщает 24.hu.

35-летний серб, который известен в России по выступлению за «Зенит» и «Ростов», в ближайшем времени начнет переговоры о расторжении действующего контракта с венгерским клубом. Лазович перейдет на работу в качестве спортивного директора в «Партизан».

Серб имеет опыт выступления в составе белградского клуба в течение нескольких сезонов.