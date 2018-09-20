Бывший нападающий «Зенита» Лазович завершил карьеру в 35 лет

Всегда буду помнить его фразу после чемпионского сезона: "Россия, это наша братская страна!"
Форвард «МОЛ-Види» Данко Лазович объявил о завершении своей профессиональной карьеры, сообщает 24.hu.
35-летний серб, который известен в России по выступлению за «Зенит» и «Ростов», в ближайшем времени начнет переговоры о расторжении действующего контракта с венгерским клубом. Лазович перейдет на работу в качестве спортивного директора в «Партизан».
Серб имеет опыт выступления в составе белградского клуба в течение нескольких сезонов.